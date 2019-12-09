  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У неділю жертвами злочинців стали майже 200 киян

    • Розсилка
    У Києві щодня стається близько сотні пограбувань - У неділю жертвами злочинців стали майже 200 киян
    У Києві щодня стається близько сотні пограбувань

    За добу у Києві сталося понад 100 крадіжок

    За минулу добу, 8 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 196 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • грабежі - 4;
    • хуліганства - 7;
    • крадіжки - 118;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

    Зазначається, що у 26 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

    Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.
    Національна поліція України Київ кримінал викрадення пограбування злочинність злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ