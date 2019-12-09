У неділю жертвами злочинців стали майже 200 киян



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У Києві щодня стається близько сотні пограбувань

За добу у Києві сталося понад 100 крадіжок

За минулу добу, 8 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 196 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

грабежі - 4;

хуліганства - 7;

крадіжки - 118;

незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

Зазначається, що у 26 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.