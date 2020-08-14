На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)



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Пожежа виникла в дизельній колійній машині Фото: ДСНС

Вогнем знищено моторний відсік дизельної колійної машини

У четвер, 13 серпня, сталася пожежа на залізничній колії навпроти вул. Сверстюка, 52 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:54.

На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Було встановлено, що під час руху на залізничній колії Київ-Петрівка в дизельній колійній машині виникла пожежа.

О 16:06 пожежу було локалізовано, та о 16:11 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік.

До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.