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    Новини

    На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)

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    Пожежа виникла&nbsp;в дизельній колійній машині - На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)
    Пожежа виникла в дизельній колійній машині
    Фото: ДСНС

    Вогнем знищено моторний відсік дизельної колійної машини

    У четвер, 13 серпня, сталася пожежа на залізничній колії навпроти вул. Сверстюка, 52 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:54.

    На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Було встановлено, що під час руху на залізничній колії Київ-Петрівка в дизельній колійній машині виникла пожежа.

    О 16:06 пожежу було локалізовано, та о 16:11 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік.

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    На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)
    На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)
    На залізниці в Києві згорів локомотив (фото)

    До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

    пожежа Київ ДСНС залізниця рятувальники
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