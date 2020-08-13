У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згорів BMW



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На місці пожежі працювали 10 вогнеборців

Горів автомобіль у Бортничах

У четвер, 13 серпня, на світанку сталася пожежа в автомобілі на вул. Пасічній у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:06.

До місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля BMW, який був припаркований на узбіччі дороги біля житлового сектору. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 04:25 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, передня частина автомобіля, салон та лобове скло.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в електромобілі Tesla Model S. Силами ДСНС о 03:23 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє та переднє скло, задні та передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що Tesla належить екскерівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля Tesla.



