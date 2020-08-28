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    У «Борисполі» українець пропонував прикордоннику хабара за пропуск іноземця

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    Правоохоронці задокументували факт дачі хабара - У «Борисполі» українець пропонував прикордоннику хабара за пропуск іноземця
    Правоохоронці задокументували факт дачі хабара
    Фото: Держприкордонслужба

    Чоловік запропонував прикордоннику $500

    26 серпня в аеропорту «Бориспіль» громадянин України намагався підкупити старшого офіцера відділу прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили його знайомого.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «До прикордонників звернувся наш співвітчизник, який забажав спілкуватися з людиною, яка «завідує пропуском». Під час бесіди військовослужбовця з чоловіком останній запропонував 500 доларів США за пропуск в Україну його знайомого, громадянина Таджикистану», - розповіли прикордонники.

    Спільна міжвідомча група з офіцерів Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби, слідчих відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Бориспільської місцевої прокуратури задокументували факт дачі хабара.

    Правопорушника передали компетентним правоохоронним органам.

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    У «Борисполі» українець пропонував прикордоннику хабара за пропуск іноземця
    У «Борисполі» українець пропонував прикордоннику хабара за пропуск іноземця

    Як повідомлялося, 3 серпня ввечері в аеропорту «Бориспіль» 26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили її знайомого іранця.

    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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