У «Борисполі» українець пропонував прикордоннику хабара за пропуск іноземця



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Правоохоронці задокументували факт дачі хабара Фото: Держприкордонслужба

Чоловік запропонував прикордоннику $500

26 серпня в аеропорту «Бориспіль» громадянин України намагався підкупити старшого офіцера відділу прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили його знайомого.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«До прикордонників звернувся наш співвітчизник, який забажав спілкуватися з людиною, яка «завідує пропуском». Під час бесіди військовослужбовця з чоловіком останній запропонував 500 доларів США за пропуск в Україну його знайомого, громадянина Таджикистану», - розповіли прикордонники.

Спільна міжвідомча група з офіцерів Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби, слідчих відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Бориспільської місцевої прокуратури задокументували факт дачі хабара.

Правопорушника передали компетентним правоохоронним органам.

Як повідомлялося, 3 серпня ввечері в аеропорту «Бориспіль» 26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили її знайомого іранця.