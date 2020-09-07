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    Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла

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    Чоловік привіз із Туреччини срібні прикраси - Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла
    Чоловік привіз із Туреччини срібні прикраси
    Фото: Держприкордонслужба

    Чоловік не задекларував прикраси, що привіз із Туреччини

    У пункті пропуску аеропорту «Бориспіль» у чоловіка, який прямував з Туреччини в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили майже 22 кг срібла у ручній поклажі.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Наш співвітчизник по прибуттю в Україну обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон. Проте завдяки пильності прикордонників у чоловіка виявили майже 22 кг срібла в прикрасах», - розповіли прикордонники.

    За попередньою оцінкою сума виявленого складає 650 тисяч гривень. Точну вартість встановить експертиза, на яку вже відправлено метали.

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    Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла
    Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла
    Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла

    Стосовно українця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».

    прикордонники митниця Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль
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