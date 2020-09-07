Валіза на 650 тис. грн: у «Борисполі» в поклажі українця виявили 22 кг срібла



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Чоловік привіз із Туреччини срібні прикраси Фото: Держприкордонслужба

Чоловік не задекларував прикраси, що привіз із Туреччини

У пункті пропуску аеропорту «Бориспіль» у чоловіка, який прямував з Туреччини в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили майже 22 кг срібла у ручній поклажі.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Наш співвітчизник по прибуттю в Україну обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон. Проте завдяки пильності прикордонників у чоловіка виявили майже 22 кг срібла в прикрасах», - розповіли прикордонники.

За попередньою оцінкою сума виявленого складає 650 тисяч гривень. Точну вартість встановить експертиза, на яку вже відправлено метали.

Стосовно українця складено протокол за ст. 471 Митного кодексу «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».