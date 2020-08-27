  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Начальник академії розповів про майора, який збив курсанток: він не був викладачем

    • Розсилка
    Майор Холодний збив трьох курсанток увечері 25 серпня - Начальник академії розповів про майора, який збив курсанток: він не був викладачем
    Майор Холодний збив трьох курсанток увечері 25 серпня

    Володимир Холодний, який допустив наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії, перевівся до навчального закладу в липні

    Майор, що скоїв наїзд на курсанток Української військово-медичної академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.

    Про це на брифінгу заявив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький.

    «Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд», - заявив Савицький.

    За його словами, цей чоловік не був викладачем академії.

    «Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях», - сказав керівник вишу.

    Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.

    Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

    Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі.  Стан третьої кусантки дещо ліпший.

    Волонтерка Наталія Воронкова повідомляла, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.

    Джерело: Укрінформ

    АТО ДТП Київ чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ