Начальник академії розповів про майора, який збив курсанток: він не був викладачем
Володимир Холодний, який допустив наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії, перевівся до навчального закладу в липні
Майор, що скоїв наїзд на курсанток Української військово-медичної академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.
Про це на брифінгу заявив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький.
«Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд», - заявив Савицький.
За його словами, цей чоловік не був викладачем академії.
«Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях», - сказав керівник вишу.
Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.
Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі. Стан третьої кусантки дещо ліпший.
Волонтерка Наталія Воронкова повідомляла, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.
Джерело: Укрінформ