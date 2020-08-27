Начальник академії розповів про майора, який збив курсанток: він не був викладачем



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Майор Холодний збив трьох курсанток увечері 25 серпня

Володимир Холодний, який допустив наїзд на трьох курсанток Української військово-медичної академії, перевівся до навчального закладу в липні

Майор, що скоїв наїзд на курсанток Української військово-медичної академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.

Про це на брифінгу заявив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький.

«Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд», - заявив Савицький.

За його словами, цей чоловік не був викладачем академії.

«Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях», - сказав керівник вишу.

Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі. Стан третьої кусантки дещо ліпший.

Волонтерка Наталія Воронкова повідомляла, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.

Джерело: Укрінформ