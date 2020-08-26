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    Наїзд п’яного майора на курсанток: поліція відкрила провадження (фото)

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    Наїзд на курсанток стався біля адмінбудівлі - Наїзд п’яного майора на курсанток: поліція відкрила провадження (фото)
    Наїзд на курсанток стався біля адмінбудівлі
    Фото: Нацполіція

    Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток на території військової частини на вулиці Зоологічній у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що водій Toyota Prius, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

    Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Наїзд п’яного майора на курсанток: поліція відкрила провадження (фото)
    Наїзд п’яного майора на курсанток: поліція відкрила провадження (фото)

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

    На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

    Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.

    Як повідомлялося, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги.

    Національна поліція України ДТП Київ кримінал водій військові автомобіль розслідування
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