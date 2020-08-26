Двом курсанткам, на яких у військовій частині наїхав автомобіль, ампутували ноги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наїзд автомобіля на дівчат стався біля адмібудівлі військової частини

Наразі лікарі рятують третю дівчину-курсантку, яка постраждала в результаті ДТП

У військовому госпіталі прооперували двох дівчат-курсанток, на яких 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній у Києві наїхав автомобіль.

Дівчатам ампутували по нозі. Про це повідомила волонтерка Наталія Воронкова в коментарі «1+1».

За її словами, третю дівчину лікарі рятують.

Як повідомлялося, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані госпіталізовано до військового госпіталю, одній з них ампутують обидві ноги.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Досудове розслідування буде здійснюватися за процесуального керівництва військової прокуратури.