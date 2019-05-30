Націоналісти помстилися депутату Кримчаку, причетному до земельного дерибану у столиці (фото)



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Фото: Сергій Мазур, Facebook

Автомобіль депутата засипали землею

Сьогодні, 30 травня, представники націоналістичних організацій засипали землею автомобіль депутата Київської міської ради Сергія Кримчака, який обвинувачується незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

Це сталося біля Шевченківського районного суду столиці, де сьогодні відбувається розгляд справи Кримчака.

«Так зараз виглядають два авто Кримчака, екс-секретаря земельної комісії КМДА, одного з лідерів молодої команди Льоні Космоса. Трохи ще спустило колеса», - прокоментував Мазур оприлюднені ним фото автомобіля Кримчака.

Він повідомив, що сьогодні «активісти СІЧ прийшли на засідання (суду. – Ред.), але Кримчаку не сподобалась громадська увага і він почав бігати від громадськості по всьому суду».

Мазур зазначив, що «Сергій Кримчак - головний схемщик команди Черновецького, десятки знищених парків і сотні роздерибанених ділянок - його «заслуга».

Нагадаємо, у лютому 2019 року керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру депутатові Київської міськради, екс-секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку за фактами незаконного заволодіння земельними ділянками та незаконного збагачення на суму 19,5 млн гривень.

Слідство вважає, що протягом 2008-2014 років підозрюваний, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці. Так, відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення цих ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

Установлено, що підроблено всі документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата. На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками. При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником, зазначили в САП.

Поміж іншого встановлено, що у 2015-2016 роках депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Частину цих коштів депутат витратив на позашляховик, інша була інвестована в корпоративні права та нерухомість, які приносять прибутки підозрюваному екс-посадовцю Київради.