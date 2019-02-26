Земельні афери: САП оголосив підозру депутату Київської міськради



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Депутат Київради Сергій Кримчак

Підозрюваний незаконно заволодів шістьма ділянками у Голосіївському районі міста Києва

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру депутатові Київської міськради, екс-секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку за фактами незаконного заволодіння земельними ділянками та незаконного збагачення на суму 19,5 млн гривень.

Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

«Слідство вважає, що протягом 2008-2014 років підозрюваний, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці. Так, відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення цих ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, також установлено, що підроблено всі документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата. На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками. При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником, зазначили в САП.

Поміж іншого встановлено, що у 2015-2016 роках депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Частину цих коштів депутат витратив на позашляховик, інша була інвестована в корпоративні права та нерухомість, які приносять прибутки підозрюваному екс-посадовцю Київради.

Наразі депутату Київської міської ради повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 та ч.1 ст.368-2 Кримінального кодексу України. Його спільнику інкриміновано ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У Шевченківському районному суді м. Києва триває судовий розгляд у справі стосовно депутата Київської міської ради Сергія Кримчака та його двоюрідного брата, яких обвинувачують у незаконному заволодінні земельними ділянками на території міста Києва вартістю понад 2,1 млн грн, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наступне судове засідання призначено на 8:30 4 березня 2019 року.

У САП додали застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 13 вересня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали депутата Київради – екс-секретаря Комісії з питань земельних відносин та його ймовірного спільника за підозрою у привласненні землі в столиці.

Того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.5 ст.27, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них.

17 вересня 2017 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Кримчаку з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт з альтернативою застави 25 млн гривень.

18 вересня 2017 року Кримчак був звільнений з-під варти під заставу в 1,4 млн грн.

15 травня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальний акт до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.