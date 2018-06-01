Над першим київським пляжем уже піднято блакитний прапор

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Фото: Дмитро Білоцерковець, Фейсбук «Дитячий» пляж у Гідропарку

«Дитячий» пляж у Гідропарку офіційно відкрито

Сьогодні, 1 червня, офіційно було відкрито «Дитячий» пляж у Гідропарку.

Уже другий рік поспіль цей пляж отримує престижну міжнародну екологічну нагороду «Блакитний Прапор». Це означає високі стандарти ведення пляжного господарства Києва за такими критеріями, як екологічність, безпека, освіта. сучасний клінінг.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebookнародний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець, перевірки пляжів проходять щорічно. Це перший пляж, над яким підняли прапор в 2018 році. Всього в цьому році «Блакитний Прапор» планується підняти над 7-ма пляжами столиці.

У 2017 блакитний прапор отримали три пляжі Києва. В Україні таку нагороду мають 15 пляжів, але з прісною водою - тільки в Києві.

Раніше стало відомо, що цього року у Києві відкриють 13 пляжів і 17 зон відпочинку біля води.

Офіційно ж КП «Плесо» оголосить пляжі відкритими, коли закінчить їх підготовку до прийому громадян, а вода в річці прогріється до 18 градусів.