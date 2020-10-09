Наглядові ради – ширма для злочинів на столичних комунальних підприємствах, – Шлапак



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Алла Шлапак балотується в депутати Київради від «Батьківщини»

«Батьківщина» має намір змусити наглядові ради працювати ефективно

Політична партія ВО «Батьківщина» після перемоги на місцевих виборах 25 жовтня у Києві зробить все, щоб змусити наглядові ради ефективно контролювати роботу комунальних підприємств. Наразі ж вони просто покривають злочини міської влади.

Про це під час брифінгу 8 жовтня у Відкритому штабі ВО «Батьківщина» заявила кандидатка у депутати Київської міської ради Алла Шлапак.

«Вони мають наглядати, притягати до відповідальності та бути ефективними у контролі за тими грошима, які виділяються з міського бюджету», – підкреслила Шлапак.

За її словами, програми енергоефективності у Києві мають бути збільшені мінімум удвічі. При цьому «Батьківщина» вже розробляє освітні програми для навчальних закладів про використання енергоресурсів.

Окрім цього, Шлапак виступає за відновлення у Києві в рамках програми «Турбота» муніципальних доплат для тих, кому вони необхідні. «Ми переконані в тому, що ці прості, але надзвичайно важливі заходи будуть відображені в столичному бюджеті на 2021 рік, який має розглядати новообрана міська рада. Я впевнена, що така позиція «Батьківщини» знайде підтримку у киян 25 жовтня», – сказала вона.