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    Думки вголос

    Півтори тисячі нових депутатів міської ради для Києва

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Півтори тисячі нових депутатів міської ради для Києва

    120 міських депутатів на весь Київ - це дуже мало, і вони далекі від проблем кожного двору

    Мовою оригіналу

    Местные выборы. В Киеве по прежнему будет 120 депутатов. Много это или мало? Большинство скажет, что, конечно, много. Зачем столько: воруют, жируют, толку никакого, зачем они нужны?..

    А вот я считаю, что депутатов у нас мало. Именно в Киеве мало. Я выступаю за то, чтобы в Киеве было еще полторы тысячи депутатов. Один депутат приходится на 25 тысяч киевлян. Мы своего местного депутата практически не знаем. Лишь некоторые, проявляющие особенную личную активность, известны своим избирателям. И сами депутаты о проблемах на своем округе знают в общих чертах. Тем более, что мало кто из киевских депутатов живет там, где избирался.

    Но проблема не в этом. Если бы в городе было все хорошо, то и не важно, сколько их, этих депутатов и где они живут. Но в городе далеко не все хорошо. Киевляне недовольны условиями жизни в городе. По мнению большинства, город деградирует. Экология ухудшается, пыльно и грязно, зелени все меньше, транспорт неудобен и опасен, дороги и тротуары разрушаются, повсюду бытовой вандализм, архитектурной политики никакой, хаотичная застройка, беспорядочная торговля. Все грустно. Очевидно, что имеющиеся 120 депутатов со своими обязанностями не справляются. Не справляется и городской голова, который возглавляет городскую администрацию. В целом квалификация киевских чиновников не позволяет нормально управлять городом. В этом мы отстали от развитых городов на десятилетия. И никаких положительных тенденций, никаких изменений в лучшую сторону.

    А самое печальное, что власть практически не общается с гражданами. Очень это наглядно проявляется при новом строительстве. Каждая стройка в городе – это скандал между строителями и горожанами. Причем часто даже тяжело идентифицировать, кто с кем спорит: тут и активные женщины, и мужчины-ветераны, и какие-то помощники депутатов, и титушки… А если застройщик захочет вдруг реально вступить в переговоры с местными жителями, то обнаружит, что сделать это не с кем. Протестующие, как правило, никак не структурированы и не организованы. Есть некие неформальные лидеры, но никакими полномочиями они не наделены, и далеко не всегда их авторитета хватает, чтобы влиять на взбудораженных местных жителей. Причина неразберихи – в отсутствии легальных и полномочных органов, представляющих интересы именно местных жителей. Не киевлян в целом, а жителей конкретного микрорайона, квартала, двора.

    Городу остро нужен формализованный уровень представления интересов жителей на местах. Вопрос уже давно назрел. Помимо строительных конфликтов, мы ежедневно сталкиваемся с локальными проблемами и задачами, которые никто не решает, хотя бы потому, что нет никакого контроля. А те же коммунальные службы без действенного контроля сами не торопятся свои обязанности выполнять.

    Этим контролем должны стать легитимные местные депутаты. 120 городских депутатов на трехмиллионный Киев мало, и они далеки от проблем каждого двора. Во дворах и микрорайонах есть активные общественники, но они не имеют никаких рычагов влияния и полномочий. Надо дать им эти полномочия!

    Для этого в городе должен быть создан низовой уровень управления – местная громада как административная единица в масштабах микрорайона, исторической местности, исторического района, села. Эта громада должна иметь своих легитимно выбранных депутатов (обязательно из местных жителей), который бы имели полномочия представлять интересы людей в решении и согласовании любых вопросов местного значения.

    Специалисты уже предложили вариант деления Киева на «местные громады -микрорайоны». Их около 80. В каждом от 2 до 60 тысяч жителей. Минимум – в находящихся в городской черте селах (например, Чапаевка, Жуляны), максимум – в гигантских микрорайонах Троещины и Осокорков-Позняков. Каждый микрорайон должен иметь свои границы, исполнительную администрацию и, главное, местную раду из 15-20 депутатов, избранную из местных жителей. И эти депутаты будут представлять интересы местных жителей во всех случаях, где нужно учесть их интересы.

    Это стало бы реальной реформой и децентрализацией управления в Киеве. Но нынешние киевские власти как огня боятся появления еще одного легитимного уровня самоуправления на внутригородских территориях.

    Партийные бонзы очень хорошо понимают: без легитимного полномочного представительства (то есть, собрания избранных депутатов) ничего не получится. «Никаких депутатов» - означает «никаких полномочий». А отдавать власть и полномочия киевлянам центральная городская власть очень не хочет. Потому что тогда решать, в каком подъезде заменять окна, какое дерево спиливать, где размещать детскую площадку и на что в первую очередь тратить народные деньги, будет не самостоятельно городской депутат или какой-то чиновник, а коллегиально 20 местных микрорайонных депутатов, то есть люди, живущие по соседству.

    Киевлянам остро нужны местные депутаты и нужны полномочия самим решать задачи и проблемы своего района, микрорайона, квартала.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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    Київ Київрада
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