Нам відомо як вирішити першочергові задачі в Києві, – Забуранна

«Одна з важливих та першочергових задач у Києві – це покращення екології», – розповіла Забуранна

Голова київського осередку «Слуги народу» Леся Забуранна розповіла у великому інтерв'ю для «Уніан» чи будуть зменшені тарифи для киян та покращена інфраструктура міста, як вирішуватимуться проблеми у сфері ЖКГ та чи розпочнеться активна реконструкція аварійних мостів.

Народний депутат виділила три основні задачі, які потребують вирішення першочергово – покращення екології, вирішення проблеми транспортного колапсу та створення плану зниження тарифів.

«Одна з важливих та першочергових задач у Києві – це покращення екології. У мене в окрузі (216 округ Києва) зосереджена велика кількість об’єктів, які є вкрай ризиконебезпечними з точки зору екології. Це і Бортницька станція аерації, і завод «Енергія», і неподалік – завод «Радикал». Дуже важливо зараз зробити усе можливе і неможливе, щоб модернізувати їх і мінімізувати викиди. Друге питання – транспортне. За оцінками експертів, міст Метро і міст Патона знаходяться в аварійному стані та потребують ремонту. Якщо все залишити як є, у будь-який момент вони можуть призвести навіть до, не дай Боже, летальних випадків. Також одне з пріоритетних для мене питань, і я вірю, що ми його вирішимо – це будівництво авторозв’язки Дарницького мосту. Роботи у цьому напрямку мають розпочатися найближчим часом. Третє – це питання, пов’язані з тарифами і з житлово-комунальним господарством. Плануємо запропонувати чіткий та прозорий економічний механізм щодо зменшення тарифів», – розповіла Забуранна.

Вона підкреслила, що одночасно йде вирішення питань з оновлення зовнішніх комунікацій.

«Паралельно у нас є ідеї щодо формування вкрай важливого спеціального фонду, кошти з якого будуть спрямовані виключно на оновлення зовнішніх комунікацій. Ми бачимо, яка кількість новобудов постійно з’являється у Києві. Усі вони підключаються до вже існуючих зовнішніх комунікацій, які, в принципі, зношені, оскільки перебувають в експлуатації близько 60 років, – й майже не вкладають кошти в їх оновлення і ремонт», – додала нардеп.

Також Забуранна звітувала, що незабаром відбудеться старт робіт і пильний контроль над реставрацією київських мостів.

«Ми маємо задати здоровий порядок денний для нашого міста. Найближчим часом ми обов’язково розпочнемо ремонт аварійних мостів. Дарницький міст вже переданий на баланс, ми здійснюємо парламентський контроль і незабаром починаємо його модернізацію. Працюємо над розробкою законопроекту щодо створення спецфонду для формування бюджету на модернізацію зовнішніх мереж і комунікацій», – розповіла Голова київського осередку «Слуги народу».

До слова, у метро, на зупинках і в переходах Києва з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля.