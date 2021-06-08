З’явилося відео бійки водіїв евакуатора і Lexus у центрі Києва

На дорозі виник конфлікт між водіями евакуатора й Lexus

Водій іномарки наніс ножове поранення опоненту

У соцмережі з’явилось відео бійки, що сталася сьогодні, 8 червня, на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus. Відео оприлюднив «Київ оперативний».

Як повідомлялося, під час конфлікту сталося ножове поранення водія евакуатора.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожнього конфлікту на столичному Печерську, повідомила пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події.

За повідомленням «Магнолії-ТВ», поліція затримала водія Lexus на бульварі Лесі Українки.

Медики на місці надали необхідну допомогу потерпілому.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.