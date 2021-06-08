Пам’ятник князю Володимиру відреставрують за 1,2 млн грн. Де візьмуть кошти

Пам’ятник князю Володимиру потребує реставрації

Реставрація пам’ятки монументального мистецтва національного значення «Пам’ятник князю Володимиру» в Києві буде здійснена за кошти від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки. Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За його словами, на реставрацію пам’ятника буде виділено додаткових 1,2 млн грн надходжень до місцевого бюджету.

«Кожен українець хоч раз у житті бачив панорамне фото з видом зеленого Києва, за яким велично спостерігає Володимир Великий. Проте не всі знають, що пам’ятник потребує реставрації. Департамент охорони культурної спадщини планує завершити роботи з відновлення візитівки Києва до 2023 року», – зазначив Терентьєв.

Депутат додав, що міська влада на чолі з мером міста Віталієм Кличком всіляко підтримує збереження, охорону та забезпечення належного стану історичних пам‘яток у Києві. Тому за кошти, які залучені до бюджету від продажу землі під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки буде відреставровано пам’ятку монументального мистецтва національного значення «Пам’ятник князю Володимиру».

До слова, Київська міська державна адміністрація сподівається, що найближчим часом Фонд державного майна укладе охоронний договір із Міністерством культури та інформаційної політики України та подасть на розгляд науково-проєктну документацію щодо проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт у Гостиному дворі.

Нагадаємо Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що наразі місто готове взяти на баланс і швидко добудувати Гостиний двір, який чудово впишеться в проект реконструкції вулиці Сагайдачного та Контарктової площі.