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    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)

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    Покажчики дадуть змогу&nbsp;миттєво зорієнтуватись щодо місця свого знаходження в системі GPS-навігації - У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)
    Покажчики дадуть змогу миттєво зорієнтуватись щодо місця свого знаходження в системі GPS-навігації
    Фото: КМДА

    Столична влада розробляє єдиний зразок навігації в інфраструктурі

    Київ завершує розробку нового зразка навігації для об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Нова навігація на зупинках громадського транспорту, станціях метрополітену, у підземних пішохідних переходах враховуватиме потреби всіх киян та гостей міста. Важливо, що це буде єдиний зразок і всі покажчики матимуть QR-код та піктограми шрифтом Брайля. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

    «Столичною інфраструктурою щодня користуються мільйони киян та гостей столиці. І, на жаль, не завжди, знаходячись на незнайомій вулиці, легко зорієнтуватися, в яку сторону треба рухатись, де вихід із підземного пішохідного переходу або зупинка громадського транспорту. Покращити орієнтування в місті можна за допомогою якісної навігації, єдиний зразок якої на завершальній стадії розробки», – зазначив Густєлєв.

    За його інформацією, головною складовою нових покажчиків буде обов’язкова наявність QR-кодів, за рахунок яких можливо миттєво зорієнтуватись щодо місця свого знаходження в системі GPS-навігації, а також шрифту Брайля – для підвищення мобільності людей із порушеннями зору.

    «Проста і в той же час зрозуміла для всіх навігація є складовою частиною зручної інфраструктури. І вже незабаром такі покажчики з’являться у столиці», – сказав Густєлєв.

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    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)
    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)
    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)
    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)

    Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що при підвищенні вартості проїзду в громадському транспорті міська влада буде «намагатися робити якомога меншу ціну, щоб громадський транспорт був доступним для пересування людей».

    Теги: Київ громадський транспорт метро КМДА
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    У метро, на зупинках і в переходах з’являться покажчики з QR-кодами і шрифтом Брайля (фото)