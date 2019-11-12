Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
Демонтаж незаконного кіоска
Фото: Павло Бірюк, Facebook
У Києві триває прибирання незаконних МАФів
За минулий робочий тиждень, з 4-го по 8 листопада у Києві було прибрано 75 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Отже, було демонтовано:
- 1 будівельний майданчик на розі вул. Канальної та Сортувальної
- 1 гараж на вул. Краківська, 11
- 1 лавка – автопричеп типу «Купава» на просп. Глушкова, 13б
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Академіка Вільямса, 11
- 3 лотки–стенди (штендери) на просп. Палладіна, 24
- 2 гаражі на вул. Сєрова, 19
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Тростянецькій, 3, зуп. «Вул. Тростянецька»
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Глушкова, 67
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Голосіївському проспекті, 132
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24
- 1 павільйон у Передмістній Слобідці
- 1 кіоск на вул. Олександа Мишуги, 1/4
- 3 авто з продажу кави на просп. Перемоги, 35
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Юрія Шумського, 4а
- 1 авто з продажу кави на просп. Валерія Лобановського, 58/2
- 1 авто з продажу кави на просп. Перемоги (вхід в парк КПІ через дорогу від зоопарку)
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Мілютенка, 40/16
- 1 авто з продажу кави на вул. Польовій, 19/8
- 1 авто з продажу кави на просп. Перемоги, парк «Нивки» біля катамаранів
- 1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 11
- 1 автомагазин (автолавка) на вул. Донецькій, 14/30
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Литвиненко – Вольгемут, школа 131
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Перемоги (зупинка «Парк Ім. Пушкіна»)
- 1 кіоск на Передмістній Слобідці (Гідропарк)
- 1 кіоск в Гідропарку, Центральна алея в сторону Гідрозони
- 1 клітка на бульв. Ігоря Шамо, 4
- 1 клітка на просп. Маяковського, 66а
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Богатирській, 30а
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Магнітогорській, 1
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Рогнідинській, 5/14
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Лайоша Гавро, 7в
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Глушкова, 13б
- 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Косенка, 110
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Маяковського, 43/2
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Вадима Гетьмана, 1
- 1 авто з продажу кави у Політехнічному провулку, 2-4
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Стеценка, 12/116
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Правди, 66
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Сім’ї Сосніних, 7
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 28а
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Тимірязєвській, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Вишгородської та Западинської
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Гонгадзе, 20
- 1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Межигірській, 37
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 5
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 14
- 1 атракціон на Поштовій площі, 3
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Правди, 35
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Свободи, 28
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Бударіна, 3
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Генерала Вітрука, 7
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на пл. Героїв Бресту, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 24
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 106/2
- 1 овочева клітка на вул. Павлівській, 22
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Федори Пушиної, 8а
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Семашка ріг вул. Пушиної
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Донецькій, 8а
- 1 овочева клітка на вул. Ольжича, 14
- 1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 52
- 1 овочева клітка на Чоколівському бульварі, 19
- 1 овочева клітка на вул. Богдана Гаврилишина, 6
- 1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Деревлянській, 14
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дорогожицькій, 17
- 1 овочева клітка на вул. Златоустівській ріг вул. Річна
- 1 овочева клітка на вул. Златоустівській, 51
- 1 овочева клітка на розі вул. Полтавської та Дмитрівської
Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.