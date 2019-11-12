Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)



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Демонтаж незаконного кіоска Фото: Павло Бірюк, Facebook

У Києві триває прибирання незаконних МАФів

За минулий робочий тиждень, з 4-го по 8 листопада у Києві було прибрано 75 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Отже, було демонтовано:

1 будівельний майданчик на розі вул. Канальної та Сортувальної

1 гараж на вул. Краківська, 11

1 лавка – автопричеп типу «Купава» на просп. Глушкова, 13б

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Академіка Вільямса, 11

3 лотки–стенди (штендери) на просп. Палладіна, 24

2 гаражі на вул. Сєрова, 19

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Тростянецькій, 3, зуп. «Вул. Тростянецька»

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Глушкова, 67

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Голосіївському проспекті, 132

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24

1 павільйон у Передмістній Слобідці

1 кіоск на вул. Олександа Мишуги, 1/4

3 авто з продажу кави на просп. Перемоги, 35

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Юрія Шумського, 4а

1 авто з продажу кави на просп. Валерія Лобановського, 58/2

1 авто з продажу кави на просп. Перемоги (вхід в парк КПІ через дорогу від зоопарку)

1 літній майданчик з парасольками на вул. Мілютенка, 40/16

1 авто з продажу кави на вул. Польовій, 19/8

1 авто з продажу кави на просп. Перемоги, парк «Нивки» біля катамаранів

1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 11

1 автомагазин (автолавка) на вул. Донецькій, 14/30

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Литвиненко – Вольгемут, школа 131

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Перемоги (зупинка «Парк Ім. Пушкіна»)

1 кіоск на Передмістній Слобідці (Гідропарк)

1 кіоск в Гідропарку, Центральна алея в сторону Гідрозони

1 клітка на бульв. Ігоря Шамо, 4

1 клітка на просп. Маяковського, 66а

1 літній майданчик з парасольками на вул. Богатирській, 30а

1 літній майданчик з парасольками на вул. Магнітогорській, 1

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Рогнідинській, 5/14

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Лайоша Гавро, 7в

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Глушкова, 13б

2 намети для сезонної торгівлі на вул. Косенка, 110

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Маяковського, 43/2

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Вадима Гетьмана, 1

1 авто з продажу кави у Політехнічному провулку, 2-4

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Стеценка, 12/116

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Правди, 66

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Сім’ї Сосніних, 7

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 28а

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Тимірязєвській, 1

1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Вишгородської та Западинської

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Гонгадзе, 20

1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Межигірській, 37

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 5

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 14

1 атракціон на Поштовій площі, 3

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Правди, 35

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Свободи, 28

1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Бударіна, 3

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Генерала Вітрука, 7

1 зупинковий комплекс з торгівлею на пл. Героїв Бресту, 1

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 24

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 106/2

1 овочева клітка на вул. Павлівській, 22

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Федори Пушиної, 8а

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Семашка ріг вул. Пушиної

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Донецькій, 8а

1 овочева клітка на вул. Ольжича, 14

1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 52

1 овочева клітка на Чоколівському бульварі, 19

1 овочева клітка на вул. Богдана Гаврилишина, 6

1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Деревлянській, 14

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дорогожицькій, 17

1 овочева клітка на вул. Златоустівській ріг вул. Річна

1 овочева клітка на вул. Златоустівській, 51

1 овочева клітка на розі вул. Полтавської та Дмитрівської

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.