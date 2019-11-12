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    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)

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    Демонтаж незаконного кіоска - Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Демонтаж незаконного кіоска
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    У Києві триває прибирання незаконних МАФів

    За минулий робочий тиждень, з 4-го по 8 листопада у Києві було прибрано 75 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Отже, було демонтовано:

    • 1 будівельний майданчик на розі вул. Канальної та Сортувальної
    • 1 гараж на вул. Краківська, 11
    • 1 лавка – автопричеп типу «Купава» на просп. Глушкова, 13б
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Академіка Вільямса, 11
    • 3 лотки–стенди (штендери) на просп. Палладіна, 24
    • 2 гаражі на вул. Сєрова, 19
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Тростянецькій, 3, зуп. «Вул. Тростянецька»
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Глушкова, 67
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на Голосіївському проспекті, 132
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Палладіна, 24
    • 1 павільйон у Передмістній Слобідці
    • 1 кіоск на вул. Олександа Мишуги, 1/4
    • 3 авто з продажу кави на просп. Перемоги, 35
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Юрія Шумського, 4а
    • 1 авто з продажу кави на просп. Валерія Лобановського, 58/2
    • 1 авто з продажу кави на просп. Перемоги (вхід в парк КПІ через дорогу від зоопарку)
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Мілютенка, 40/16
    • 1 авто з продажу кави на вул. Польовій, 19/8
    • 1 авто з продажу кави на просп. Перемоги, парк «Нивки» біля катамаранів
    • 1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 11
    • 1 автомагазин (автолавка) на вул. Донецькій, 14/30
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Литвиненко – Вольгемут, школа 131
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Перемоги (зупинка «Парк Ім. Пушкіна»)
    • 1 кіоск на Передмістній Слобідці (Гідропарк)
    • 1 кіоск в Гідропарку, Центральна алея в сторону Гідрозони
    • 1 клітка на бульв. Ігоря Шамо, 4
    • 1 клітка на просп. Маяковського, 66а
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Богатирській, 30а
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Магнітогорській, 1
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Рогнідинській, 5/14
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Лайоша Гавро, 7в
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Глушкова, 13б
    • 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Косенка, 110
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Маяковського, 43/2
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Вадима Гетьмана, 1
    • 1 авто з продажу кави у Політехнічному провулку, 2-4
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Стеценка, 12/116
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Правди, 66
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Передмістній Слобідці
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Сім’ї Сосніних, 7
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 28а
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Тимірязєвській, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Вишгородської та Западинської
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Гонгадзе, 20
    • 1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Межигірській, 37
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 5
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Василя Порика, 14
    • 1 атракціон на Поштовій площі, 3
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Правди, 35
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Свободи, 28
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на вул. Бударіна, 3
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Генерала Вітрука, 7
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на пл. Героїв Бресту, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 24
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 106/2
    • 1 овочева клітка на вул. Павлівській, 22
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Федори Пушиної, 8а
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Семашка ріг вул. Пушиної
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Донецькій, 8а
    • 1 овочева клітка на вул. Ольжича, 14
    • 1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 52
    • 1 овочева клітка на Чоколівському бульварі, 19
    • 1 овочева клітка на вул. Богдана Гаврилишина, 6
    • 1 лавка-автопричеп (Кіоск «Купава») на вул. Деревлянській, 14
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Дорогожицькій, 17
    • 1 овочева клітка на вул. Златоустівській ріг вул. Річна
    • 1 овочева клітка на вул. Златоустівській, 51
    • 1 овочева клітка на розі вул. Полтавської та Дмитрівської

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    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Намети, кіоски, автолавки: минулого тижня у Києві демонтували рекордну кількість МАФів (фото)
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Київ торгівля благоустрій КМДА МАФи
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