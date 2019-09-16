Отруєння шаурмою: Держпродспоживслужба перевірить МАФи з фаст-фудами у Києві



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До складу робочих груп, які здійснюють перевірки, входять 33 працівники

Після отруєння шаурмою в столиці 33 працівники Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснюють перевірки МАФів, у яких реалізовується фаст-фуд. Про це повідомляє УНН з посиланням на в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Віталія Караулова.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби, наразі створені робочі групи, які здійснюють перевірки у суб’єктів господарювання у малих архітектурних формах з виготовлення та реалізації харчових продуктів швидкого приготування (шаурми, бургерів, хотдогів тощо) на території столиці. До складу робочих груп входять 33 працівники.

Як зазначили в установі, проведення збору інформації щодо суб’єктів господарювання та заходи державного контролю проводять з 2 вересня. Передбачається, що вони триватимуть залежно від епідемічної ситуації.

Скільки всього таких МАФів у столиці, в установі наразі не знають.

Раніше повідомлялось, що у Києві перевірять суб’єкти господарювання, які готують та продають шаурму у малих архітектурних формах (МАФах), після нещодавнього отруєння студентів цією стравою.

Раніше, 2 вересня, у Києві студенти отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. Сім постраждалих потрапили у лікарню.

Станом на 10 вересня, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної в малих архітектурних формах на території столиці.

Станом на 5 вересня, в Києві було зареєстровано 36 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.