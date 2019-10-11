Комунальники прибрали МАФ, встановлений посеред велодоріжки в центрі Києва (фото)



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На Пушкінській демонтували МАФ Фото: Максим Бахматов, Facebook

Після обурення киян у соцмережі комунальники оперативно демонтували кіоск

Сьогодні, 11 жовтня, вранці на вулиці Пушкінській у центрі Києва комунальники демонтували МАФ, який з’явився на нещодавно прокладеній велосипедній доріжці.

Про це повідомив радник голови Київської міської держадміністрації Максим Бахматов на своїй сторінці у Facebook.

Кіоск прибрали впродовж трьох годин.

Бахамтов подякував працівникам «Київблагоустрою» за роботу. А також пообіцяв зустрітися окремо з підприємцями і велосипедистами Києва.

Нагадаємо, у 10 жовтня фотографію МАФа, розташованого просто посеред велодоріжки, опублікували користувачі соцмережі.

Утім, велодоріжка на Пушкінській має ще одну проблему, адже несподівано обривається за кількадесят метрів до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, пише Хмарочос.

Крім того, кияни постійно фіксують випадки паркування автомобілів посеред велосипедної доріжки.

Нагадаємо, на вул. Пушкінській нещодавно проведено капітальний ремонт. Було вкладено 2 шари асфальту, відремонтовано тротуари (використано ФЕМ і тактильну плитку). Вздовж Пушкінської з'явилася й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, обіцяли встановити антипаркувальні стовпчики.