  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Комунальники прибрали МАФ, встановлений посеред велодоріжки в центрі Києва (фото)

    • Розсилка
    На Пушкінській демонтували МАФ - Комунальники прибрали МАФ, встановлений посеред велодоріжки в центрі Києва (фото)
    На Пушкінській демонтували МАФ
    Фото: Максим Бахматов, Facebook

    Після обурення киян у соцмережі комунальники оперативно демонтували кіоск

    Сьогодні, 11 жовтня, вранці на вулиці Пушкінській у центрі Києва комунальники демонтували МАФ, який з’явився на нещодавно прокладеній велосипедній доріжці.

    Про це повідомив радник голови Київської міської держадміністрації Максим Бахматов на своїй сторінці у Facebook.

    Кіоск прибрали впродовж трьох годин.

    Бахамтов подякував працівникам «Київблагоустрою» за роботу. А також пообіцяв зустрітися окремо з підприємцями і велосипедистами Києва.

    Нагадаємо, у 10 жовтня фотографію МАФа, розташованого просто посеред велодоріжки, опублікували користувачі соцмережі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фото: Ігор Іванов, Facebook
    Комунальники прибрали МАФ, встановлений посеред велодоріжки в центрі Києва (фото)

    Утім, велодоріжка на Пушкінській має ще одну проблему, адже несподівано обривається за кількадесят метрів до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, пише Хмарочос.

    Крім того, кияни постійно фіксують випадки паркування автомобілів посеред велосипедної доріжки.

    Нагадаємо, на вул. Пушкінській нещодавно проведено капітальний ремонт. Було вкладено 2 шари асфальту, відремонтовано тротуари (використано ФЕМ і тактильну плитку). Вздовж Пушкінської з'явилася й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, обіцяли встановити антипаркувальні стовпчики.

    Київ благоустрій КМДА кияни МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ