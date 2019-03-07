Напередодні 8 березня аеропорт «Бориспіль» потерпає від величезних черг



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Напередодні тривалих вихідних українці масово летять відпочивати

Стояти перед стійкою реєстрації випадає не менше півгодини

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» вишикувалися величезні черги пасажирів, які очікують вильоту. Про це в четвер, 7 березня, повідомила блогер Олександра Матвєєва в Facebook.

Зокрема, на опублікованому відеоролику видно переповнений людьми термінал. Відзначається, що стояти перед стійкою реєстрації випадає не менше півгодини.

У коментарях до цієї публікації користувачі соцмережі припустили, що такий ажіотаж в аеропорту пов'язаний із передсвятковим днем, коли багато туристів вирішили відправитися на відпочинок, скориставшись довгими вихідними. Інші стверджують, що такі черги в аеропорту Бориспіль - часте явище і не тільки у святкові та передсвяткові дні.

Також нагадаємо, що ввечері 7 березня, напередодні вихідного дня по всьому Києву спостерігаються максимальні затори.

До слова, українці вже активно бронюють закордонні тури за всіма популярними напрямами на травневі свята.