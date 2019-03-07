  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні 8 березня аеропорт «Бориспіль» потерпає від величезних черг

    • Розсилка
    Напередодні тривалих вихідних українці масово летять відпочивати&nbsp; - Напередодні 8 березня аеропорт «Бориспіль» потерпає від величезних черг
    Напередодні тривалих вихідних українці масово летять відпочивати 

    Стояти перед стійкою реєстрації випадає не менше півгодини

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» вишикувалися величезні черги пасажирів, які очікують вильоту. Про це в четвер, 7 березня, повідомила блогер Олександра Матвєєва в Facebook.

    Зокрема, на опублікованому відеоролику видно переповнений людьми термінал. Відзначається, що стояти перед стійкою реєстрації випадає не менше півгодини.

    Читайте також

    У коментарях до цієї публікації користувачі соцмережі припустили, що такий ажіотаж в аеропорту пов'язаний із передсвятковим днем, коли багато туристів вирішили відправитися на відпочинок, скориставшись довгими вихідними. Інші стверджують, що такі черги в аеропорту Бориспіль - часте явище і не тільки у святкові та передсвяткові дні.

    Також нагадаємо, що ввечері 7 березня, напередодні вихідного дня по всьому Києву спостерігаються максимальні затори. 

    До слова, українці вже активно бронюють закордонні тури за всіма популярними напрямами на травневі свята. 

    Читайте також
    8 березня Аеропорт Бориспіль свята відпочинок туризм літак українці аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ