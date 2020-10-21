Напівроздягнена молодиця влаштувала «дикі танці» в київському метро (відео)
Дівчина вже не вперше влаштовує танці в підземці
У київському метро молода напівроздягнена жінка влаштувала дикі танці. Дівчина спочатку танцювала на пероні, які потім продовжила у вагоні.
Все це потрапило на відео, що швидко розійшлося соцмережею.
Дівчина спочатку пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.
Попри низьку температуру за вікном, молодиця була одягнена дуже мінімалістично: коротка біла сукня з тонкими бретелями, з-під якої проглядалася червона нижня білизна.
Як повідомляє РБК-Україна, подібні танці цієї дівчини помічають не вперше. Причому танці в метро в дівчини починаються із настанням холодів. Рік тому за подібним заняттям її помічали в листопаді і грудні.