Напівроздягнена молодиця влаштувала «дикі танці» в київському метро (відео)



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Попри холоднечу, жінка була одягнена в дуже відверту літню сукню Фото: скріншот відео

Дівчина вже не вперше влаштовує танці в підземці

У київському метро молода напівроздягнена жінка влаштувала дикі танці. Дівчина спочатку танцювала на пероні, які потім продовжила у вагоні.

Все це потрапило на відео, що швидко розійшлося соцмережею.

Дівчина спочатку пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.

Попри низьку температуру за вікном, молодиця була одягнена дуже мінімалістично: коротка біла сукня з тонкими бретелями, з-під якої проглядалася червона нижня білизна.

Як повідомляє РБК-Україна, подібні танці цієї дівчини помічають не вперше. Причому танці в метро в дівчини починаються із настанням холодів. Рік тому за подібним заняттям її помічали в листопаді і грудні.