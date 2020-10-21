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    Напівроздягнена молодиця влаштувала «дикі танці» в київському метро (відео)

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    Попри холоднечу, жінка була одягнена в дуже відверту літню сукню - Напівроздягнена молодиця влаштувала «дикі танці» в київському метро (відео)
    Попри холоднечу, жінка була одягнена в дуже відверту літню сукню
    Фото: скріншот відео

    Дівчина вже не вперше влаштовує танці в підземці

    У київському метро молода напівроздягнена жінка влаштувала дикі танці. Дівчина спочатку танцювала на пероні, які потім продовжила у вагоні.

    Все це потрапило на відео, що швидко розійшлося соцмережею.

    Дівчина спочатку пританцьовувала, а коли зайшла у вагон, простягла руки вгору, вперлася у двері і влаштувала танці з елементами тверку.

    Попри низьку температуру за вікном, молодиця була одягнена дуже мінімалістично: коротка біла сукня з тонкими бретелями, з-під якої проглядалася червона нижня білизна.

    Як повідомляє РБК-Україна, подібні танці цієї дівчини помічають не вперше. Причому танці в метро в дівчини починаються із настанням холодів. Рік тому за подібним заняттям її помічали в листопаді і грудні.

    Київ метро кияни
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