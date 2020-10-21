У столичній підземці хлопець намагався проникнути до тунелю (фото)



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Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь Фото: Нацполіція

Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол

У вівторок, 20 жовтня, ввечері до чергової частини управління поліції в київському метрополітені звернувся машиніст та повідомив, що невідомий намагався проникнути до тунелю на станції метро «Академмістечко». На місце прибула слідчо-оперативна група управління поліції для документування правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що дії чоловіка могли б призвести до смертельних наслідків або травмування та збою у роботі столичної підземки. Крім того, коли молодик тікав, він загубив сумку, в якій були різнокольорові балончики із фарбою.

Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь. Правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду та склали відносно нього протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За вчинення дрібного хуліганства чоловіку загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.