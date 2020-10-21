  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичній підземці хлопець намагався проникнути до тунелю (фото)

    • Розсилка
    Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь - У столичній підземці хлопець намагався проникнути до тунелю (фото)
    Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол

    У вівторок, 20 жовтня, ввечері до чергової частини управління поліції в київському метрополітені звернувся машиніст та повідомив, що невідомий намагався проникнути до тунелю на станції метро «Академмістечко». На місце прибула слідчо-оперативна група управління поліції для документування правопорушення.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці з’ясували, що дії чоловіка могли б призвести до смертельних наслідків або травмування та збою у роботі столичної підземки. Крім того, коли молодик тікав, він загубив сумку, в якій були різнокольорові балончики із фарбою.

    Правопорушником виявився 26-річний уродженець міста Мелітополь. Правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду та склали відносно нього протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У столичній підземці хлопець намагався проникнути до тунелю (фото)
    У столичній підземці хлопець намагався проникнути до тунелю (фото)

    За вчинення дрібного хуліганства чоловіку загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

    Національна поліція України Київ метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies