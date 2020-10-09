Київська підземка долучилась до фестивалю наївного мистецтва (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На синій гілці столисного метро курсує артпоїзд

Фестиваль наївного мистецтва — онлайн-проєкт про творчість без меж у форматі без обмежень — виходить за межі інтернет-мережі. З 9 жовтня у вагонах київського метро розпочинається кампанія «Абетка українського наїву».

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Про що найчастіше малюють художники-самоуки, що таке «новий наїв», хто з українських митців-аматорів здобув світове визнання? Тепер дізнатися про нову сторінку українського мистецтва — наїв — можна під час поїздки в артпоїзді на синій гілці метро.

Фестиваль наївного мистецтва проходить на онлайн-платформі naive.in.ua. Ті, хто захоплюються, досліджують, збирають і творять український наїв, об’єдналися, щоб відкрити нове й актуальне мистецтво.

Команда проєкту зібрала роботи понад 100 митців (серед яких Марія Приймаченко, Катерина Білокур, Ганна Собачко-Шостак, Дмитро Молдованов, Олександр Найден, Владислав та Олександра Кришовські й багато інших) з усіх куточків України. Народне і авторське, сільське і міське, впізнавані образи і невідомі сюжети чекають на своїх глядачів, критиків та прихильників на онлайн-платформі Фестивалю.

У рамках проєкту буде презентовано віртуальний музей українського наїву. У ньому куратори представлять авторські виставки, присвячені сучасній і традиційній творчості митців-аматорів. А фондова частина Віртуального музею вперше об’єднає колекції наївного мистецтва Полтави, Переяслава, Бердичева, Києва, Коломиї та Дніпра.

Команда Фестивалю подорожувала містами, містечками й селами України, збираючи інформацію про наївне мистецтво. Тепер ці унікальні знахідки доступні для всіх охочих. Понад 30 онлайн-подій фестивальної програми: презентації художників та їхніх творів, екскурсії віртуальним музеєм від кураторів проєкту, лекції від артфахівців та дослідників наїву, майстер-класи від наївних митців, дитячі квести музеєм, дискусії про аматорське мистецтво, покази фільмів і музичні вечірки.