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    Київська підземка долучилась до фестивалю наївного мистецтва (фото)

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    Київська підземка долучилась до фестивалю наївного мистецтва (фото)

    На синій гілці столисного метро курсує артпоїзд

    Фестиваль наївного мистецтва — онлайн-проєкт про творчість без меж у форматі без обмежень — виходить за межі інтернет-мережі. З 9 жовтня у вагонах київського метро розпочинається кампанія «Абетка українського наїву».

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Про що найчастіше малюють художники-самоуки, що таке «новий наїв», хто з українських митців-аматорів здобув світове визнання? Тепер дізнатися про нову сторінку українського мистецтва — наїв — можна під час поїздки в артпоїзді на синій гілці метро.

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    Київська підземка долучилась до фестивалю наївного мистецтва (фото)
    Київська підземка долучилась до фестивалю наївного мистецтва (фото)

    Фестиваль наївного мистецтва проходить на онлайн-платформі naive.in.ua. Ті, хто захоплюються, досліджують, збирають і творять український наїв, об’єдналися, щоб відкрити нове й актуальне мистецтво.

    Команда проєкту зібрала роботи понад 100 митців (серед яких Марія Приймаченко, Катерина Білокур, Ганна Собачко-Шостак, Дмитро Молдованов, Олександр Найден, Владислав та Олександра Кришовські й багато інших) з усіх куточків України. Народне і авторське, сільське і міське, впізнавані образи і невідомі сюжети чекають на своїх глядачів, критиків та прихильників на онлайн-платформі Фестивалю.

    У рамках проєкту буде презентовано віртуальний музей українського наїву. У ньому куратори представлять авторські виставки, присвячені сучасній і традиційній творчості митців-аматорів. А фондова частина Віртуального музею вперше об’єднає колекції наївного мистецтва Полтави, Переяслава, Бердичева, Києва, Коломиї та Дніпра.

    Команда Фестивалю подорожувала містами, містечками й селами України, збираючи інформацію про наївне мистецтво. Тепер ці унікальні знахідки доступні для всіх охочих. Понад 30 онлайн-подій фестивальної програми: презентації художників та їхніх творів, екскурсії віртуальним музеєм від кураторів проєкту, лекції від артфахівців та дослідників наїву, майстер-класи від наївних митців, дитячі квести музеєм, дискусії про аматорське мистецтво, покази фільмів і музичні вечірки.

     

    Київ метро мистецтво фестиваль
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