У столичній підземці молодик зірвав камеру відеонагляду



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Поліція оперативно затримала молодика Фото: Нацполіція

Правоохоронці склали адміністративний матеріал на хлопця

У неділю ввечері на станції метро «Бориспільська» молодик зірвав камеру відеоспостереження на вихід. Про це поліцейським повідомила касир станції.

Правоохоронці відразу розпочали пошуки правопорушника та оперативно встановити його особу, інформує пресслужба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що молодик був напідпитку та, виходячи з станції метрополітену, пошкодив камеру відеонагляду і втік. Його затримали за місцем мешкання у Дніпровському районі столиці. Ним виявився киянин, 1994 року народження, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців», - розповів начальник управління поліції метрополітену Михайло Ніконов.

Правоохоронці склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне йому загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, 28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.

Загиблий - 29-річний мешканець Ужгорода.