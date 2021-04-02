У Чернівцях тролейбус, в якого відмовили гальма, спричинив ДТП (відео)

На щастя, ніхто не постраждав: у салоні окрім водія, нікого не було

У четвер, 1 квітня, біля Чернівецької міськради трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса. Тролейбус, у якого за попередніми даними відмовили гальма, зачепив припарковане авто, зніс інформаційну стелу та дерево.

На щастя, ніхто не постраждав: у салоні окрім водія, нікого не було.

У мережі з’явився відеозапис ДТП: на кадрах видно, як тролейбус стрімко промчався тротуаром, а люди встигли врятуватися від нього. Водночас тролейбус наїхав на припарковану автівку.





Заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль вважає, що «цей випадок знову доводить той факт, що транспорт у місті потребує модернізації. І це не тільки питання комфорту, а й питання безпеки пасажирів».

Наразі міська влада ініціювала розслідування даного інциденту за участі технічної служби комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління».

Нагадаємо, 30 березня на Вінниччині водій автомобіля Skoda наїхав на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм діти віком 6 та 7 років загинули на місці. 20-річний водій іномарки був п’яним, він не постраждав.

У понеділок, 29 березня, близько 16:30 на трасі, недалеко від в'їзду в Ірпінь сталося лобове ДТП за участю вантажівки Renault ритуальної служби легковика «Москвич-412», в результаті якого загинули двоє людей, ще одна людина отримала травми.