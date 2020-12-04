МОЗ рекомендує уряду ввести локдаун на початку січня

МОЗ не рекомендуватиме вводити жорсткий карантин до кінця грудня (ілюстративне фото)

Зараз у жорсткому карантині не бачать потреби

Міністерство охорони здоров'я вважає, що до кінця грудня недоцільно вводити жорсткий карантин. Натомість відомство пропонуватиме уряду ввести локдаун із початку січня на три тижні.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 4 грудня.

«У кінці січня й на початку лютого ми очікуватимемо пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему. До цього періоду потрібно підійти з мінімальними цифрами захворюваності на коронавірус, зокрема з мінімальною кількістю госпіталізованих», - заявив очільник МОЗ.

Тому міністерство не рекомендуватиме вводити жорсткий карантин до кінця грудня, бо «бачать стабільний приріст нових випадків без різких стрибків».

«Наша медична система витримає те навантаження, яке зараз є через ковід... Ми можемо говорити, що витримаємо до кінця грудня», - запевняє міністр.

Які саме обмеження передбачатиме локдаун, Степанов поки не пояснив.

Напередодні стало відомо, що в Україні посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня, при цьому про тотальний локдаун мова не йде.

Степанов вже заявляв, що Україні необхідний тритижневий локдаун, щоб збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.

Як вже відомо, 3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

Із кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.