Народний депутат України називав поліцейських «чортами» та погрожував звільненням

Конфлікт стався після того, як патруль зупинив авто Вадима Івченка через порушення правил

Патрульні поліцейські запевняють, що народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко, машину якого вони зупинили на Подолі, ображав їх та погрожував звільненням. Про це інформує «ТСН».

Як повідомляється в сюжеті, копи зупинили Mercedes за порушення правил дорожнього руху на вулиці Набережно-Луговій, перед перехрестям з вулицею Оленівською. В автівці перебував політик, однак за кермом був його водій, який нібито перетнув подвійну суцільну. Сума штрафу за це порушення – 425 гривень.

Коли поліціянти почали складати постанову, із салону авто вийшов Вадим Івченко та, за словами патрульних, почав погрожувати їм звільненням та обізвав їх «чортами». Після цього правоохоронці показали відео, на якому автомобіль нардепа розвертається через подвійну суцільну. До слова, згодом це відео видалили з багатьох ресурсів.

Тоді депутат мовчки пішов із місця конфлікту, а водія таки оштрафували. У коментарі для «ТСН» Вадим Івченко запевнив, що порушення правил не було.

Народний депутат Івченко відомий завдяки участі в бійках у Верховній Раді, зокрема під час розгляду законопроєкту про ринок землі.