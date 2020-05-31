Віталій Нестор презентує «Нову стратегію Києва» (онлайн)



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Віталій Нестор

«Це нова філософія управління містом», – Віталій Нестор

Сьогодні, до Дня міста Києва, відбувається онлайн-презентація «Нової стратегії Києва». Як заявив голова столичного осередку «Батьківщини» Віталій Нестор, стратегія була розроблена політичною командою партії разом з найкращими експертами у сфері розвитку міст.

«Це не просто нова стратегія для Києва. Це нова філософія управління містом» - зазначив потенційний кандидат в мери від ВО «Батьківщина».

Також Віталій Нестор запросив усіх зацікавлених до обговорення та спільної роботи над стратегією, яка доступна на сайті kyiv2040.com

Переглянути презентацію «Нової стратегії Києва» можна онлайн.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Про це Олександр заявив у дописі на власній Facebook-сторінці.