Що робити з автомобільним хаосом у Києві

Сьогодні поліція в регулюванні руху двори взагалі не розглядає як свою зону відповідальності

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Моя машина стоит на организованной стоянке. От моего дома до стоянки 400 шагов. Плачу я 500 гривен в месяц.

Возле моего дома тоже есть место для парковки машин. Очень удобное, совсем рядом с подъездами, не мешает трафику. Там тоже стоят машины жителей дома, многие редко выезжают, есть такие, что стоят годами, приросшие к асфальту спущенными колесами. Они не платят ничего. Бесплатно стоят, занимая лучшие позиции относительно дома. Более того, во многих дворах Киева «предприимчивые» жители самовольно захватывают куски территории, устанавливают ограничители и бесплатно используют как персональную парковку. Просто на правах первого и более наглого.

Вот такой парадокс – кто платит, паркуется подальше, а кто занял пару лет назад место возле подъезда, стоит даром. Собственно, описанная ситуация свойственна большинству киевских дворов, внутриквартальных и придомовых территорий. Автомобильных хаос – отличительная черта Киева последних 15 лет, когда количество машин в городе резко выросло. Это большая системная проблема, которая здорово снижает уровень жизни в городе – неурегулированность правил движения, стоянки и парковки машин во дворах. У нас с этим везде проблемы, но если от пробок и нехватки парковочных мест страдают в основном автомобилисты, то во дворах с автомобильным хаосом сталкиваются даже те, кто в машине ни разу не сидел. Решение проблемы достаточно простое. Необходимо оформить дорожными знаками и разметкой внутриквартальные и дворовые дорожки, где есть автомобильное движение. Отметить места, разрешенные для парковки, определить запрещенные. Где надо, ограничить проезд физически. Для этого надо принять определенные изменения в градостроительные нормы, дать возможность ОСББ и управляющим компаниям легче принимать оплату за парковку во дворах. А главное, четко определить собственников и ответственных за каждый проезд, за каждый клочок асфальта во дворах и на внутренних территориях кварталов и микрорайонов. Полицию, естественно, надо обязать контролировать соблюдение правил. Сейчас полиция в регулировке движения дворы вообще не рассматривает как свою зону ответственности. Их интерес ограничивается уличной проезжей частью. Но простота решения, увы, только на бумаге. К сожалению, никто в Киеве из нынешних чиновников, коммунальных служащих и полицейских этого делать не умеет и не хочет. А у самих граждан нет нормальных эффективных инструментов влияния на качество жизни. Даже в своем дворе, квартале, переулке.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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