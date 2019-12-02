  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Що робити з автомобільним хаосом у Києві

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Що робити з автомобільним хаосом у Києві

    Сьогодні поліція в регулюванні руху двори взагалі не розглядає як свою зону відповідальності

    Мовою оригіналу

    Моя машина стоит на организованной стоянке. От моего дома до стоянки 400 шагов. Плачу я 500 гривен в месяц.

    Возле моего дома тоже есть место для парковки машин. Очень удобное, совсем рядом с подъездами, не мешает трафику. Там тоже стоят машины жителей дома, многие редко выезжают, есть такие, что стоят годами, приросшие к асфальту спущенными колесами. Они не платят ничего. Бесплатно стоят, занимая лучшие позиции относительно дома. Более того, во многих дворах Киева «предприимчивые» жители самовольно захватывают куски территории, устанавливают ограничители и бесплатно используют как персональную парковку. Просто на правах первого и более наглого.

    Вот такой парадокс – кто платит, паркуется подальше, а кто занял пару лет назад место возле подъезда, стоит даром. Собственно, описанная ситуация свойственна большинству киевских дворов, внутриквартальных и придомовых территорий. Автомобильных хаос – отличительная черта Киева последних 15 лет, когда количество машин в городе резко выросло.

    Это большая системная проблема, которая здорово снижает уровень жизни в городе – неурегулированность правил движения, стоянки и парковки машин во дворах. У нас с этим везде проблемы, но если от пробок и нехватки парковочных мест страдают в основном автомобилисты, то во дворах с автомобильным хаосом сталкиваются даже те, кто в машине ни разу не сидел.

    Решение проблемы достаточно простое. Необходимо оформить дорожными знаками и разметкой внутриквартальные и дворовые дорожки, где есть автомобильное движение. Отметить места, разрешенные для парковки, определить запрещенные. Где надо, ограничить проезд физически.

    Для этого надо принять определенные изменения в градостроительные нормы, дать возможность ОСББ и управляющим компаниям легче принимать оплату за парковку во дворах. А главное, четко определить собственников и ответственных за каждый проезд, за каждый клочок асфальта во дворах и на внутренних территориях кварталов и микрорайонов. Полицию, естественно, надо обязать контролировать соблюдение правил. Сейчас полиция в регулировке движения дворы вообще не рассматривает как свою зону ответственности. Их интерес ограничивается уличной проезжей частью.

    Но простота решения, увы, только на бумаге. К сожалению, никто в Киеве из нынешних чиновников, коммунальных служащих и полицейских этого делать не умеет и не хочет. А у самих граждан нет нормальных эффективных инструментов влияния на качество жизни. Даже в своем дворе, квартале, переулке.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Уляна Супрун
    Уляна Супрун

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ