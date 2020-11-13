«Наш край» заявляє, що підписи членів комісій у Фастові під протоколом до Київської облради підробили

Партія «Наш край» звернулася до правоохоронних органів із заявою щодо фальсифікації виборчих документів

Члени Фастівської міської ТВК підтвердили правоохоронцям, що їхні підписи на протоколах про підсумки голосування, передані до Київської обласної ТВК, сфальсифіковано. Про це повідомляє Київська обласна організація партії «Наш край» на своїй сторінці у Facebook.

Політична партія «Наш край» звернулася до правоохоронних органів із заявою щодо фальсифікації виборчих документів та підсумків голосування Фастівською міською ТВК.

«Під час засідання Фастівської міської ТВК правоохоронцями було опитано членів Комісії. Деякі з них підтвердили той факт, що їхні підписи на протоколах про підсумки голосування, які передано Фастівською міською ТВК до Київської обласної ТВК, сфальсифіковано. Тож тепер голові Фастівської ТВК від «Опозиційної платформи – За життя» доведеться дати пояснення щодо фальсифікації та грубих порушень під час підрахунку голосів, а також щодо того, яким чином на протоколі про підсумки голосування стоїть підпис секретаря комісії, яка в цей час перебувала за кордоном», – зазначається у повідомленні.

«Наш край» наголошує, що згідно з так званим уточненим протоколом Фастівської міської ТВК про підсумки голосування до Київської обласної ради у партії зникло 320 голосів. Натомість у парламентських партій дивним чином кількість голосів збільшилася, а близько тисячі бюлетенів взагалі визнано недійсними.

«Показники після «уточнення»: «Батьківщина» – плюс 1261; «Європейська солідарність» – плюс 216; «За майбутнє» – плюс 564; розбіжність у голосах у партії ОПЗЖ становить 2417», – зазначають у «Нашому краї».

Також у повідомленні звертається увага на те, що «уточнені» протоколи зроблені «однією рукою», наче під копірку.

«Очевидно, це стало результатом «кругової поруки» та «договорняків» між членами комісії на користь деяких партій. «Наш край» – за чесні вибори та законне встановлення результатів голосування. Ми захищаємо кожен голос, відданий за нашу політичну силу, та ніколи не зрадимо своїх виборців», – підсумовують у партії «Наш край».