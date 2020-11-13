«Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київської облради

У Київській облраді буде 25 депутатів від «Європейської солідарності»

Партія «Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради. Про це повідомила народна депутатка від «ЄС» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

«17 днів знадобилося ТВК, аби нарешті підвести офіційні результати виборів до Київської обласної ради. Можливо, так довго рахували, бо впевнене перше місце тут отримала «Європейська солідарність». Наш результат майже сто тисяч голосів! Відтак в ЄС буде 25 депутатів, 22 - в «Слуг», по 14 в «За майбутнє» та в «Батьківщини», 9 в ОПЗЖ», - написала вона.

Сюмар зазначила, що «Європейська солідарність» готова до переговорів з проукраїнськими політичними силами, які поділяють її програмні засади в області. «Воля виборців в області очевидна - формування більшості на чолі з ЄС», - підкреслила вона.

Сюмар також повідомила, що «ЄС» перемогла на виборах голів десяти ОТО на Київщині, «але оголошення їх переможцями поки затягують усіма можливими способами».

«Попереду оскарження результатів в Василькові, де в нас просто вкрали мандати, перевибори в Українці, Броварах та Борисполі. В кожному з цих міст будемо боротися за перемогу», - заявила вона.

Нагадаємо, 27 жовтня Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині відбувався масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.