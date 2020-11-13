Повторні вибори мера Борисполя перенесли на 2021 рік

Наразі повідомляється, що вибори призначені на 31 січня 2021 року

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду мера на 31 січня 2021 року

Повторні вибори мера Борисполя відбудуться наступного року – 31 січня. Про це повідомили у Громадянській мережі «Опора».

«Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду бориспільського міського голови на 31 січня 2021 року, тобто початок виборчого процесу припадає на 11 грудня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

За словами члена територіальної виборчої комісії від ВО «Батьківщина» Сергія Логачова, ТВК ухвалила постанову про дату проведення перевиборів у Борисполі та готує документи для відправлення до ЦВК.

«Якщо вони будуть незгодні з нашим рішенням, то будемо збирати комісію і, певно, обирати нову дату виборів», – додав він.

Зазначимо, раніше на сайті Центральної виборчої комісії було вказано, що перевибори мера Борисполя відбудуться 27 грудня. Наразі повідомляється, що вибори призначені на 31 січня 2021 року.

Нагадаємо, Бориспіль відноситься до міст, де проживає менше 75 тис. мешканців, тож другий тур на виборах міського голови тут не передбачений.

Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

За попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.