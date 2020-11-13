Стали відомі офіційні результати виборів мера у Кривому Розі

За Юрія Вілкула проголосувало понад 80,6 тисячі виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тисяч

У другий тур виборів міського голови виходять Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Юрій Вілкул, який є чинним мером

У Кривому Розі у другий тур виборів міського голови виходять Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», що очолює його син Олександр Вілкул. Такі результати голосування на виборах 25 жовтня оголосила міська ТВК.

За Юрія Вілкула проголосувало понад 80,6 тисячі виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тисяч.

Загалом у виборах мера Кривого Рогу брали участь дев’ять кандидатів.

Всього проголосувало 179 тисяч криворіжців.

Зазначається, що встановлення результатів виборів затягувалось через скарги довірених осіб кандидата Дмитра Шевчика на дії ТВК. Вони оскаржували постанови Саксаганської районної у місті Кривому Розі ТВК, члени якої, не дочекавшись рішення суду, провели повторний підрахунок голосів на двох дільницях.

Також оприлюднені результати виборів до міськради Кривого Рогу.

До міськради проходять п’ять партій:

найбільше мандатів у Блоку Вілкула «Українська перспектива» – 19,

партія «Слуга народу» взяла 16 мандатів,

ОПЗЖ – дев’ять,

«Сила людей» та «Європейська солідарність» – по п’ять.

До відома, на виборах 15 листопада 2015 року у Кривому Розі за чинного міського голову, представника «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула проголосувало 50,21% виборців, а за його суперника, висуванця «Самопомочі» Юрія Милобога – 49,79 %. Різниця між кандидатами склала752 голоси. Після цього у місті тривали протести «проти фальшувань результатів виборів».

Згодом Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня 2016 року. Після цього всеукраїнський з’їзд партії «Об’єднання «Самопоміч» підтримав кандидатуру Семена Семенченка на посаду мера Кривого Рогу, а Юрій Милобог відмовився від балотування. Переможцем виборів тоді став Юрій Вілкул.

Нагадаємо, чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул перебуває на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві.

Дата проведення другого туру голосування за мера Кривого Рогу ще не встановлена через судові засідання з розгляду порушень в день голосування 25 жовтня.