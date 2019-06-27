Наслідки негоди в Києві: до рятувальників надійшло 42 виклики (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітром зірвало дах з будівлі на вулиці Якуба Коласа Фото: Главком

Рятувальники реагували лише на ті випадки, де була загроза життю і здоров'ю людей

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники. Про це повідомила речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

«Було близько 42-х заявок, але не на всі ми реагуємо», - сказала вона в коментарі УНН.

За її словами, рятувальники виїжджали не на всі 42 виклики, а реагували лише на ті випадки, де була загроза життю і здоров'ю людей.

Також за її інформацією, двох людей витягнули з-під дерев очевидці ще до приїзду рятувальників. На окремі виклики рятувальники довго не могли прибути через численні затори на дорогах.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.