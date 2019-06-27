Зірвані дахи, повалені дерева, забори і біл-борди: гроза у Києві наробила лиха (відео)



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Рятувальники прибрали дерево на вул. Липській, що впало на дорогу і пошкодило автомобіль Фото: Главком

Через негоду кияни отримали значні збитки

Київ оговтується після негоди, яка пронеслася сьогодні, 27 червня, містом.

На багатьох вулицях Києва сильний вітер повалив дерева. Так, зокрема, дерево впало на автомобіль і дорогу на Кільцевій дорозі у напрямку Академмістечка. «Від кінцевої швидкісного трамвая аж до шпалерного ринку на Кільцевій (у бік Академу) все стоїть. Причина - дерево впало на дорогу і авто, для проїзду лишився один ряд», - повідомив «Київ оперативний» у Facebook.

На вулиці Межовій у Подільському районі Києва вітер зніс забору метробуду і впав на автомобіль біля супермаркету.

На Виноградарі сильний вітер зірвав дахи з гаражів.

Також на деяких вулицях утворилися цілі річки після грози.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.