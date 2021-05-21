Наслідки пандемії. Аеропорт «Бориспіль» отримав півтора мільярда гривень збитків

Підприємство шукає нового генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль»

За результатами 12 місяців 2020 року державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відзвітував про 1,482 млрд грн чистих збитків. Про це йдеться у листі Мінінфраструктури.

«Украерорух» за той же період отримав 1,489 млрд грн збитків, пише видання «Марлін».

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Причинами таких фінансових результатів для аеропорту «Бориспіль» стали:

Карантинні обмеження в країні, встановлених з метою запобігання поширення Covid-19 Закриття пунктів пропуску через державний кордон України для здійснення регулярного пасажирського перевезення у березні 2020 року Майже повне припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення у II кварталі 2020 року

Натомість згідно фінансового плану аеропорту «Борисполя» на 2020 рік, держпідприємством розглядався оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму 1,5 млрд грн.

«Мінінфраструктури здійснює управління підприємствами без втручання в оперативну діяльність, дотримуючись чинного законодавства України та стратегій розвитку підприємств», – відповіли в Міністерстві інфраструктури на питання щодо вжитих заходів задля попередження фінансової кризи.

У листі Мінінфраструктури стосовно вжитих заходів керівництва додатково зазначили, що протягом 2020 року аеропортом «Бориспіль» суттєво оптимізовано статті витрат, були знижені експлуатаційні витрати до мінімально можливого рівня, переглянуті витрати на капітальні інвестиції у зв’язку з обмеженням надходжень грошових коштів.

Наразі, державне підприємство оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, в кінці минулого року НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном аеропорту «Бориспіль», що призвела до завдання понад 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Раніше стало відомо, що річні збитки підприємств Держкосмосу сягнули 800 мільйонів.

Також повідомлялося про річні збитки підприємств Міноборони, які сягнули 21,7 млн грн.