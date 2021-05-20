Із початку року Київська митниця виявила порушень майже на чверть мільярда

Протягом чотирьох місяців порушниками митного законодавства до бюджету сплачено 4,15 млн грн

У січні-квітні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили 729 порушень митних правил на загальну суму 224,18 млн грн. Вартість предметів правопорушень майже на 30% більша, ніж за аналогічний період минулого року (у 2020 році – 173,43 млн грн). Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

За 346 справами митницею вилучено товарів та предметів правопорушень на 59,25 млн грн, що майже втричі більше показника минулого року.

В розрізі статей Митного кодексу України найбільше адмінпротоколів у січні-квітні митниками складено за:

ст. 483 Митного кодексу (приховування від митного контролю) - 260 протоколів;

ст. 472 (недекларування) – 162 протоколи;

ст. 471 (порушення порядку проходження «зеленого коридору») – 104 протоколи;

ст. 485 (ухилення від сплати митних платежів) – 63 протоколи;

ст. 481 (перевищення строку тимчасового ввезення товарів) - 52 протоколи.

Загальна сума від конфіскації або стягнення вартості предметів правопорушень, штрафів за рішенням суду та штрафів, накладених митницею і відповідно до умов мирових угод, склала понад 40 млн грн.

До Державного бюджету України протягом чотирьох місяців поточного року порушниками митного законодавства сплачено 4,15 млн грн, і цей показник на понад 145% більше показника аналогічного періоду минулого року (у 2020 році – 1,69 млн грн).

Найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.

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