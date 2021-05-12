Авіакомпанія Cyprus Airways почала літати з Ларнаки до Києва

Cyprus Airways виконуватиме регулярні рейси до Києва

Сьогодні, 12 травня, авіакомпанія Cyprus Airways виконала перший регулярний рейс із Ларнаки до Києва. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Авіакомпанія здійснюватиме рейси двічі на тиждень по середах та неділях, а з 25 червня – по понеділках і п’ятницях.

«Якщо вже готові збирати валізи та летіти до Кіпру, не забудьте перевірити правила перетину кордону за посиланням: https://cutt.ly/UbFo7YR», – нагадали в «Борисполі».

Як відомо, Кіпр на тлі жорсткого локдауну знімає обмеження з вакцинованих від коронавірусу туристів. Туристам з України та з 49 країн дозволили в'їзд в Кіпр без необхідності самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус за умови повної вакцинації від Covid-19.

Як повідомлялося, за чотири місяці 2021 року міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 1751277 пасажирів.

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту у квітні, як і в попередні місяці, залишалися відкриті для українців курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ. Частка подорожуючих до цих країн склала 62% від загальної кількості відправлених з аеропорту пасажирів.

У «Борисполі» зазначили, що пасажиропотік аеропорту поступово відновлюється.

До слова, перевізник із Саудівської Аравії Flynas відкрив продаж квитків на прямі рейси з Ер-Ріяда до Києва і назад. Перший рейс запланований на 11 червня. Flynas стане першою авіакомпанією, яка організувала прямі перельоти з Саудівської Аравії в Україну. На сьогодні переліт в країну з України можливий тільки з пересадками в Стамбулі, Досі або Дубаї.

Нещодавно Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова. Отже, із львівського летовища будуть відправлятись літаки до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).



