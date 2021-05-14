Підприємства Міноборони за рік наростили 21,7 млн збитків. Хто в антирейтингах

За останні чотири роки державні компанії Міноборони також звітували лише про збитки

За 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 2020 рік, який проаналізував Марлін.

За останні чотири роки державні компанії Міноборони також звітували лише про збитки.

Відповідно до звітів про виконання фінпланів, у 2017 році загальний чистий збиток усіх підприємств склав 22,4 млн грн. Фінансові показники 2018 року завершилися зі збитками на суму 8,2 млн грн. Пік перевищення витрат над доходами припав на 2019 рік, де сума збитку сягнула 38,7 млн грн.

ТОП-6 збиткових підприємств Міністерства оборони України

На запит Марлін до Міністерства надали топ-збиткові компанії за минулий рік:

Готель «Козацький» – 12,2 млн грн.

Київське управління механізації й будівництва – 4 млн грн.

Концерн «Військторгсервіс» – 3,9 млн грн.

Центральний ремонтний завод засобів зв’язку – 1,97 млн грн.

Білоцерківський військовий торг – 1,6 млн грн.

Сколівський військовий лісгосп – 1,4 млн грн.

У Міністерстві зазначили, що серед основних причин, які вплинули на негативний фінансовий результат, стали обмежувальні заходи в країні, пов’язані з пандемією Covid-19 – діяльність відповідних державних підприємств була фактично призупинена.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється у привласненні комплектувальних запчастин до стрілецької зброї. Задокументовано збитки держави на суму понад 500 тис. грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.