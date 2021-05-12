«Бориспіль» виходить із коронакризи. Названо ТОП-10 напрямків у квітні

Від початку року аеропорт обслужив понад 1,7 млн пасажирів

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед українців залишаються курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ

За чотири місяці 2021 року міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 1751277 пасажирів. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Із тих пасажирів 907 816 – пасажири регулярних рейсів, 843 461 – нерегулярних.

За даними аеропорту, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів регулярних рейсів зменшилась на 51%. Разом з тим зафіксовано збільшення кількості пасажирів нерегулярних рейсів на 45%.

У квітні 2021 року аеропорт «Бориспіль» обслужив 544866 пасажирів, з них 274812 – пасажири регулярних рейсів, 270054 – нерегулярних).

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту у квітні, як і в попередні місяці, залишалися відкриті для українців курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ. Частка подорожуючих до цих країн склала 62% від загальної кількості відправлених з аеропорту пасажирів.

ТОП-10 напрямками аеропорту «Бориспіль» за квітень 2021 року стали:

Шарм-ель-Шейх Хургада Стамбул Анталія Дубай Тель-авів Анкара Амстердам Мінськ Марса-Алам

У «Борисполі» зазначили, що пасажиропотік аеропорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2020 році знизив пасажиропотік на 66,2% в порівнянні з 2019 роком - до 5,158 млн осіб. Кількість оброблених аеропортом вантажів в 2020 році скоротилося на 10% - до 37,79 тис. тонн.