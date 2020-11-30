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    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)

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    На відвідувачів&nbsp;закладу &laquo;Скай Бар&raquo; поліція склала протоколи за порушення маскового режиму - Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    На відвідувачів закладу «Скай Бар» поліція склала протоколи за порушення маскового режиму
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    У закладі «Містер Кет» рятувальники провели дезінфекцію

    У вихідні дні в нічні години в Києві було виявлено роботу низки розважальних закладів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    Зокрема, працювали «Скай Бар» на вул. Великій Васильківській 5, «Містер Кет» на Оболонському проспекті 26, «Подшоффе» на вулиці Пушкінській 45/2, «Бестія» на вул. Коновальца 44, «Буфаліно» на вул. Московській, 8.

    Усі ці заклади працювали в порушення «карантину вихідного дня».

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    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)
    Тусовки в розважальних закладах: як у Києві дотримувались карантину вихідного дня (фото)

    Щодо закладу «Скай Бар» складено протокол фахівцями Держпродспоживслужби в Києві, а також Співробітники Печерського управління поліції в Києві склали протокол на 63 осіб за ст.44-3 (ч.2) КУпАП – порушення маскового режиму. Матеріали щодо порушень посадовими особами даного закладу передані до Печерського управління поліції для внесення інформації до ЄРДР за ст.325 (ч.2).

    Щодо закладу «Містер Кет» співробітниками Оболонського управління поліції було складено протокол на посадову особу за ч.1 ст. 44-3 КУпАП та здійснена дезінфекція приміщення силами «Київської служби порятунку».

    На посадову особу закладу «Подшоффе» складено протокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), 5 протоколів на осіб за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП за порушення маскового режиму.

    Вже не вперше зафіксовані порушення у закладі «Бестія». Було складено протокол на посадову особу розважального закладу та складено 4 протоколи на осіб за порушення маскового режиму.

    Щодо закладу «Буфаліно» було складено протокол на посадову особу розважального закладу.

    Теги: Національна поліція України Київ карантин дезінфекція
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