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    Суспільство

    Чорна п’ятниця під час пандемії: без дистанції, масок і знижок

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    Далеко не всі співробітники магазину і потенційні покупці дотримуються протиепідемічних заходів - Чорна п’ятниця під час пандемії: без дистанції, масок і знижок
    Далеко не всі співробітники магазину і потенційні покупці дотримуються протиепідемічних заходів
    Фото: Facebook Сергія Місюри

    Деякі покупці вважають розпродаж «лохотроном»

    У США після Дня подяки розпочався традиційний різдвяний сезон розпродажів. У п’ятницю, 27 листопада, в самих Штатах і багатьох країнах світу, в тому числі і Україні, влаштовують реалізацію товарів з великими знижками – «чорну п’ятницю».

    І якщо розпродажі в ТРЦ і великих шопінг-молах у мегаполісах України – далеко вже не новинка, то подібні акції для міст рангом менше, ще в дивину. Як проходить «чорна п’ятниця» у 200-тисячній Білій Церкві, розташованій за годину їзди від Києва, можна побачити на викладених в соцмережах фото.

    Знімки одного з магазинів мережі магазинів електроніки та побутової техніки виклав колишній офіцер 72-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців, а нині – співробітник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ України Сергій Місюра (Капітан Прайс) на своїй сторінці в Facebook.

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    Чорна п’ятниця під час пандемії: без дистанції, масок і знижок
    Чорна п’ятниця під час пандемії: без дистанції, масок і знижок
    Фото: Facebook Сергія Місюри

    У той час як в США влаштовують розпродажі, під час яких покупці змітають із прилавків геть усе, в Україні все проходить чинно-благородно.

    Однак на фото можна побачити, що далеко не всі співробітники магазину і потенційні покупці дотримуються протиепідемічних заходів: соціальної дистанції в 1,5-2 метра, не використовують засоби індивідуального захисту, а якщо і використовують, то маски не закривають ніс, а то і просто спущені на підборіддя.

    Відвідувачі сторінки «Капітана Прайса» іронічно прокоментували знімки. На питання, що вони купили в «чорну п’ятницю», ділилися своїм досвідом і спостереженнями:

    «У середині 90-х це був лохотрон, а зараз..... Різниці не бачу». – «Позавчора забирав замовлення, також навп народу і консультанти, що бігають, ніби курки без голови». – «А мене навпаки розвели на 180 грн. Українська чорна п’ятниця у зубожілих підприємців працює виключно без анонсу і попереджень святкових знижок». – «Фейк, а не черная пятница». – «У нас не чорна п’ятниця, а чорний рік».

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    Джерело: Сегодня

    Теги: торгівля Черная пятница карантин коронавірус
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