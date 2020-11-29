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    Події в Україні

    У львівському нічному клубі поліцейські виявили сто відвідувачів без масок (фото)

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    До нічного клубу пускали за попереднім записом, або за дзвінком - У львівському нічному клубі поліцейські виявили сто відвідувачів без масок (фото)
    До нічного клубу пускали за попереднім записом, або за дзвінком
    Фото: Національна поліція Львівської області

    Розважальний заклад працював в режимі «зачинених дверей»

    Львівські правоохоронці припинили роботу розважального закладу, який порушував норми карантину вихідного дня. За фактом порушення слідчими відкрито кримінальне провадження.

    «29 листопада під час відпрацювання співробітники Личаківського відділу поліції виявили, що на вулиці Петрушевича у Львові, попри карантин вихідного дня, працює нічний клуб», – йдеться у повідомленні Національної поліції Львівської області. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Личаківського відділу поліції, а також бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

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    Як встановили правоохоронці, «близько 1:00 ночі у закладі перебували понад сто осіб – відвідувачів та працівників, усі вони були без масок». Також вказано, що правоохоронці з’ясували, що «нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком».

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    Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував. За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

    З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня, який передбачає, що у період від 00.00 суботи до 00.00 понеділка заборонено роботу барів, кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, діяльність закладів культури, проведення масових заходів, роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

    Як повідомлялося раніше, за результатами перевірки 84 столичних закладів на предмет дотримання “карантину вихідного дня” правоохоронці склали 8 протоколів та відкрили 1 кримінальне провадження.

    Теги: Національна поліція України Львів карантин
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