Наймолодший директор школи в Україні працює в столиці

Юний вихователь прийшов до управління після гучного скандала, який сколихнув Україну.

Дмитра Ламзу призначили директором київської школи № 210 цього навчального року, коли йому було 25. Ламза - наймолодший директор школи в Україні. «Я подав документи на конкурс на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу», - розповів директор. Ще влітку він жив собі з мамою і бабусею - обидві вчительки - у



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Дмитро Ламза - директор школи №210

Юний вихователь прийшов до управління після гучного скандала, який сколихнув Україну.

Дмитра Ламзу призначили директором київської школи № 210 цього навчального року, коли йому було 25. Ламза - наймолодший директор школи в Україні.

«Я подав документи на конкурс на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу», - розповів директор.

Ще влітку він жив собі з мамою і бабусею - обидві вчительки - у Кам’янському на Дніпропетровщині. Він мав зайву вагу, вчителював у місцевій школі та вчився. «У мене три вищих освіти. Я вчитель початкових класів, практичний психолог. Це одна вища освіта, а друга освіта – керівник начальних закладів. Третя вища освіта - це інформатика. Наразі я ще навчаюся в аспірантурі на доктора педагогічних наук», - сказав він.

Ламза взяв себе у руки і припинив харчуватися шкідливою їжею, після чого змінився до непізнаваності. З того часу він веде свій блог на YouTube, має тисячі переглядів і навіть заробляє гроші.

На конкурсі за йогокандидатуру проголосувало 43 члени із 45. Коли ейфорія минула, з’ясувалося, що школа виявилася із питаннями в основному до колишньої директорки. Її підозрювали у розкраданні грошей.

В одному з сюжетів знімали ученицю 210 столичної школи Жанну Антонюк, яка захворіла на рак, лежала в лікарні. Її однокласники, аби допомогти, організували благодійний ярмарок. Майже всі зібрані гроші потім зникли десь у директорському кабінеті. Директорку звільнили, а батьки змусили її повернути гроші. Після цього школа почала змінюватися на очах. Батьківська громада об’єдналася і разом з директором школа тепер регулярно відправляє листи і запити до управлінь освіти, приватних компаній, аби допомогли з грошима на ремонт спортзалу. Також зробили душові, відремонтували туалети.

«Прийшов молодий директор, який не пропрацював і року. Він встановив і зробив двері, унітази, зробив на кожному поверсі і в кожному туалеті поставив мило, поставив дивани та крісла. Дивани, які раніше були в учительській, тепер вони служать для дітей», - розповіла вчителька Ольга Соболь.





Звіт про кожну отриману з бюджету або від спонсорів гривню тепер висить просто при вході. Зміни торкнулися не тільки ремонтів, але й навчання. В молодших класах воно тепер здебільшого в ігровій формі. Для всіх зробили ігрові перерви, теніс, шашки та гігантські шахи.

Сам директор живе в аскетичній як кабінет орендованій однокімнатній квартирі біля школи. Не всі і в школі та районі щасливі з нового директора: хтось дорікає йому за майже юнацький максималізм, хтось все одно вбачає зв’язки та родичів. Шкільні інтриги інколи нагадують шпигунські романи. Сам Дмитро про це говорити не хоче. Відомо лише, що, аби протягнути в Києві на шкільну зарплату і оренду квартири, підпрацовує кожні вихідні ведучим свят та ювілеїв.

ТСН.Тиждень дізнався, як працює наймолодший директор школи в УкраїніДмитра Ламзу призначили директором київської школи № 210 цього навчального року, коли йому було 25. За даними ТСН.Тиждень, Ламза - наймолодший директор школи в Україні."Я подав документи на конкурс на заміщення вакантної посади керівника навчального закладу", - розповів директор.Ще влітку він жив собі з мамою і бабусею - обидві вчительки - у Кам’янському на Дніпропетровщині. Він мав зайву вагу, вчителював у місцевій школі та вчився. "У мене три вищих освіти. Я вчитель початкових класів, практичний психолог. Це одна вища освіта, а друга освіта – керівник начальних закладів. Третя вища освіта - це інформатика. Наразі я ще навчаюся в аспірантурі на доктора педагогічних наук", - сказав він.Читайте також:По українських школах безкоштовно розсилають проросійський журнал екс-депутата Ради По українських школах безкоштовно розсилають проросійський журнал екс-депутата РадиЛамза взяв себе у руки і припинив харчуватися шкідливою їжею, після чого змінився до непізнаваності. З того часу він веде свій блог на YouTube, має тисячі переглядів і навіть заробляє гроші.На конкурсі за йогокандидатуру проголосувало 43 члени із 45. Коли ейфорія минула, з’ясувалося, що школа виявилася із питаннями в основному до колишньої директорки. Її підозрювали у розкраданні грошей.В одному з сюжетів ТСН знімали ученицю 210 столичної школи Жанну Антонюк, яка захворіла на рак, лежала в лікарні. Її однокласники, аби допомогти, організували благодійний ярмарок. Майже всі зібрані гроші потім зникли десь у директорському кабінеті. Директорку звільнили, а батьки змусили її повернути гроші. Після цього школа почала змінюватися на очах. Батьківська громада об’єдналася і разом з директором школа тепер регулярно відправляє листи і запити до управлінь освіти, приватних компаній, аби допомогли з грошима на ремонт спортзалу. Також зробили душові, відремонтували туалети."Прийшов молодий директор, який не пропрацював і року. Він встановив і зробив двері, унітази, зробив на кожному поверсі і в кожному туалеті поставив мило, поставив дивани та крісла. Дивани, які раніше були в учительській, тепер вони служать для дітей", - розповіла вчителька Ольга Соболь.Читайте також: Мати двох дітей бореться за безкоштовний поїзд і харчування для школярів цілого міста на ЖитомирщиніЗвіт про кожну отриману з бюджету або від спонсорів гривню тепер висить просто при вході. Зміни торкнулися не тільки ремонтів, але й навчання. В молодших класах воно тепер здебільшого в ігровій формі. Для всіх зробили ігрові перерви, теніс, шашки та гігантські шахи.Сам директор живе в аскетичній як кабінет орендованій однокімнатній квартирі біля школи. Не всі і в школі та районі щасливі з нового директора: хтось дорікає йому за майже юнацький максималізм, хтось все одно вбачає зв’язки та родичів. Шкільні інтриги інколи нагадують шпигунські романи. Сам Дмитро про це говорити не хоче. Відомо лише, що, аби протягнути в Києві на шкільну зарплату і оренду квартири, підпрацовує кожні вихідні ведучим свят та ювілеїв. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-pracyuye-naymolodshiy-uchitel-shkoli-yakiy-lamaye-uyavlennya-pro-kerivnika-1097260.html

Джерело: ТСН