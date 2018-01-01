Україна відзначає 100-річчя бою під Крутами: програма заходів

Основні заходи проходитимуть на Чернігівщині та у Києві

Сьогодні, 29 січня, у День бою під Крутами відбудуться заходи з відзначення 100-річчя історичної події в Києві та на Чернігівщині. Як повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам'яті, на Чернігівщині на станції «Крути» 29 січня о 12:00 відбудеться літературно-мистецька композиція, присвячена вшануванню пам'яті



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Пам'ятник Героям Крут у Києві

Основні заходи проходитимуть на Чернігівщині та у Києві

Сьогодні, 29 січня, у День бою під Крутами відбудуться заходи з відзначення 100-річчя історичної події в Києві та на Чернігівщині.

Як повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам'яті, на Чернігівщині на станції «Крути» 29 січня о 12:00 відбудеться літературно-мистецька композиція, присвячена вшануванню пам'яті Героїв Крут, та церемонія покладання квітів до Меморіалу «Пам'яті Героїв Крут».

О 12:20 - Поминальна літія на пам'ять про загиблих за рідну землю.

О 12:30 - Мітинг з нагоди відзначення 100-річчя бою під Крутами та вшанування пам'яті Героїв Крут, урочисте проходження військовослужбовців та ліцеїстів.

О 13:10 - патріотична концертна програма.

Київ:

Прес-служба Держкомтелерадіо додає, що о 12:00 на Лук’янівському цвинтарі (м. Київ, вул. Дорогожицька, буд.7) відбудеться вшанування пам’яті Володимира Наумовича та Володимира Шульгина, які загинули у бою з більшовицькою навалою під станцією Крути. Крім того, відбудеться покладання квітів до могили українських поетів Олександра Олеся та Олега Кандиби (Ольжича), які перепоховані на Лук’янівському цвинтарі. У заходах візьмуть участь родичі загиблих крутянців, представники духовенства, органів державної влади, громадські діячі.

Також у Києві о 18:30 відбудеться реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал». Актори відтворять події, які відбувались там наприкінці січня 1918 року.

О 19:00 прем'єру вистави «Балада про Крути» покаже Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка на сцені Національного театру ім. І.Франка. Вхід за попередніми запрошенням, акредитацією.

31 січня о 19:00 в Колонній залі Київської міської ради відбудеться вечір пам'яті Героїв Крут. У програмі - виступи істориків, поетів, показ документального фільму Івана Канівця «Українська революція».

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.