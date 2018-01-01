Україна відзначає 100-річчя бою під Крутами: програма заходів
- Сьогодні, 05:58
-
Розсилка
Основні заходи проходитимуть на Чернігівщині та у Києві
Сьогодні, 29 січня, у День бою під Крутами відбудуться заходи з відзначення 100-річчя історичної події в Києві та на Чернігівщині.
Як повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам'яті, на Чернігівщині на станції «Крути» 29 січня о 12:00 відбудеться літературно-мистецька композиція, присвячена вшануванню пам'яті Героїв Крут, та церемонія покладання квітів до Меморіалу «Пам'яті Героїв Крут».
О 12:20 - Поминальна літія на пам'ять про загиблих за рідну землю.
О 12:30 - Мітинг з нагоди відзначення 100-річчя бою під Крутами та вшанування пам'яті Героїв Крут, урочисте проходження військовослужбовців та ліцеїстів.
О 13:10 - патріотична концертна програма.
Київ:
Прес-служба Держкомтелерадіо додає, що о 12:00 на Лук’янівському цвинтарі (м. Київ, вул. Дорогожицька, буд.7) відбудеться вшанування пам’яті Володимира Наумовича та Володимира Шульгина, які загинули у бою з більшовицькою навалою під станцією Крути. Крім того, відбудеться покладання квітів до могили українських поетів Олександра Олеся та Олега Кандиби (Ольжича), які перепоховані на Лук’янівському цвинтарі. У заходах візьмуть участь родичі загиблих крутянців, представники духовенства, органів державної влади, громадські діячі.
Також у Києві о 18:30 відбудеться реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал». Актори відтворять події, які відбувались там наприкінці січня 1918 року.
О 19:00 прем'єру вистави «Балада про Крути» покаже Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка на сцені Національного театру ім. І.Франка. Вхід за попередніми запрошенням, акредитацією.
31 січня о 19:00 в Колонній залі Київської міської ради відбудеться вечір пам'яті Героїв Крут. У програмі - виступи істориків, поетів, показ документального фільму Івана Канівця «Українська революція».
Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.
Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.
У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.