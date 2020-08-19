Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)



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Тамара Яценко з 1979 року грає у Київському академічному Молодому театрі

Тамарі Яценко сьогодні виповнилося 65 років

Сьогодні, 19 серпня, святкує свій день народження Народна артистка України, актриса театру й кіно Тамара Яценко.

Всенародна улюблениця відзначає 65 років.

Із 1979 року актриса грає у Київському академічному Молодому театрі.

На сцені Тамара Яценко зіграла десятки ролей. Найвідомішою і найулюбленішою у глядачів залишається роль Проні Прокопівни у п’єсі Михайла Старицького «За двома зайцями».

Журналіст Віталій Курінний зазначив, що у цій знаковій для Молодого театру постановці Тамара Яценко майже 700 разів виходила не сцену в ролі Проні Прокопівни.

Також актриса зіграла чимало яскравих ролей у кіно. Серед них: «Трест, що луснув», «Мина Мазайло», «Народний Малахій», «По-модньому», «Іван та кобила», «Сад Гетсиманський», мюзикл «Пригоди Вєрки Сердючки», серіали «Утьосов пісня завдовжки з життя», «Леся + Рома» та інші.

Крім того, Тамара Яценко запам’яталася участю в гумористичних телешоу «Шоу довгоносиків», «Мамаду», «Весела хата».

Актриса також озвучувала мультфільми: «Нікчемний я», «Русалонька», «Урсула».