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    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)

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    Тамара Яценко&nbsp;з 1979 року грає у Київському академічному Молодому театрі - Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Тамара Яценко з 1979 року грає у Київському академічному Молодому театрі

    Тамарі Яценко сьогодні виповнилося 65 років

    Сьогодні, 19 серпня, святкує свій день народження Народна артистка України, актриса театру й кіно Тамара Яценко.

    Всенародна улюблениця відзначає 65 років.

    Із 1979 року актриса грає у Київському академічному Молодому театрі.

    На сцені Тамара Яценко зіграла десятки ролей. Найвідомішою і найулюбленішою у глядачів залишається роль Проні Прокопівни у п’єсі Михайла Старицького «За двома зайцями».

    Журналіст Віталій Курінний зазначив, що у цій знаковій для Молодого театру постановці Тамара Яценко майже 700 разів виходила не сцену в ролі Проні Прокопівни.

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    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)
    Найвідоміша українська комедійна актриса святкує ювілей (фото)

    Також актриса зіграла чимало яскравих ролей у кіно. Серед них: «Трест, що луснув», «Мина Мазайло», «Народний Малахій», «По-модньому», «Іван та кобила», «Сад Гетсиманський», мюзикл «Пригоди Вєрки Сердючки», серіали «Утьосов пісня завдовжки з життя», «Леся + Рома» та інші.

    Крім того, Тамара Яценко запам’яталася участю в гумористичних телешоу «Шоу довгоносиків», «Мамаду», «Весела хата».

    Актриса також озвучувала мультфільми: «Нікчемний я», «Русалонька», «Урсула».

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