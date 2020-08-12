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    У Києві стартує один із наймасштабніших українськомовних кінофестивалів

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    У Києві стартує один із наймасштабніших українськомовних кінофестивалів

    Фестиваль «Відкрита ніч. Дубль 23» відбудеться в режимі онлайн

    Із 12 до 16 серпня у Києві триватиме один із наймасштабніших українськомовних кінофестивалів «Відкрита ніч». Про це повідомили у Департаменті культури Київської міської держадміністрації.

    Цього року, відповідно до рекомендацій, пов’язаних із карантинним режимом, «Відкрита ніч. Дубль 23» відбудеться в режимі онлайн.

    «Відкрита ніч», безумовно, є надважливою подією для Києва. Підтримка вітчизняного кіно – один із пріоритетів, який не можна залишати поза увагою. І хоча цього року формат фестивалю зазнав змін, ідея відкриття нових імен в українському кінематографі залишається провідною, а карантинні обмеження не зможуть стати на заваді істинному мистецтву. Такі події здатні продемонструвати всьому світу: українське кіно вражає», – прокоментувала директорка Департаменту культури Діана Попова.

    У 2020 році фестиваль починає готуватися до свого 25-річчя і згадувати найбільш цікаві сторінки з історії свого існування. Ретроспектива «Перші кроки» представить ранні фільми знакових українських режисерів, що починали свій творчий шлях на «Відкритій ночі».

    До програми увійдуть дебютні й студентські роботи теперішніх й майбутніх корифеїв українського кіно – розповіді про перші помилки й тріумфи.

    У рамках позаконкурсної програми відбудеться спеціальний показ фільму «Анна», створений у ко-продукції Ізраїль – Україна – Велика Британія. Світова прем’єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

    Цього року на конкурс було подано 94 стрічки, що є досить великою цифрою в умовах майже повної відсутності зйомок у березні–травні.

    Нагадаємо, у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва до 15 вересня триватиме «Кіновернісаж просто неба» – безкоштовний літній кінотеатр, де проводитимуть покази найкращих українських фільмів останніх років.

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