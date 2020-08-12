Вулиці Києва перекриють через зйомки фільму з голлівудською зіркою: де і коли



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Філь зніматиметься за участю актора Жан-Клода Ван Дама

У Києві знімають фільм виробництва компанії Netflix

У серпні на низці вулиць Києва обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку зі зйомками художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168.

Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

12 серпня з 05:00 до 14:00:

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 05:00 до 21:00:

на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 05:00 до 18:00:

на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

17 серпня з 14:00 до 21:30:

на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

18 серпня з 05:00 до 14:00:

на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

25 серпня з 05:00 до 21:00:

на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Як ідеться в розпорядженні, зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю «Еппл Трі Продакшнс». Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

Нагадаємо, порядок організації та проведення недержавних масових заходів, зокрема і кіно- та відеозйомок, у столиці затверджений рішенням Київської міської ради.