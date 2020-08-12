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    Вулиці Києва перекриють через зйомки фільму з голлівудською зіркою: де і коли

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    Філь зніматиметься за участю актора Жан-Клода Ван Дама&nbsp; - Вулиці Києва перекриють через зйомки фільму з голлівудською зіркою: де і коли
    Філь зніматиметься за участю актора Жан-Клода Ван Дама 

    У Києві знімають фільм виробництва компанії Netflix

    У серпні на низці вулиць Києва обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку зі зйомками художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1168.

    Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

    12 серпня з 05:00 до 14:00:

    • на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

    14 серпня з 05:00 до 21:00:

    • на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

    17 серпня з 05:00 до 18:00:

    • на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

    17 серпня з 14:00 до 21:30:

    • на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

    18 серпня з 05:00 до 14:00:

    • на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

    25 серпня з 05:00 до 21:00:

    • на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

    Як ідеться в розпорядженні, зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

    Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю «Еппл Трі Продакшнс». Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

    Нагадаємо, порядок організації та проведення недержавних масових заходів, зокрема і кіно- та відеозйомок, у столиці затверджений рішенням Київської міської ради.

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