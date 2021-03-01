Названа кількість нетверезих водіїв, затриманих у Києві минулої доби

Деяких з порушників вдалося спіймати завдяки небайдужим громадянам

Минулої ночі на дорогах Києва було затримано 30 водіїв із ознаками алкогольного чи наркотичного спʼяніння. Про це інформує патрульна поліція Києва.

Також поліцейські зазначають, що деяких водіїв вдалось виявити завдяки небайдужим громадянам.

«Уранці на лінію 102 надійшов виклик від перехожого, той повідомив, що бачить чоловіків, які приїхали до магазину у стані сильного сп’яніння. Заявник запам’ятав номерний знак автомобіля і попри те, що особи встигли поїхати з місця, їх розшукали патрульні,» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За водіння у нетверезому стані штраф буде 17 000 грн із позбавленням водійських прав на рік, а повторне порушення упродовж року обійдеться у 34 000 грн із позбавлення водійських прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

Відмова від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння коштувтиме 40 800 грн.

Як повідомлялося рінаше, учора пʼяний пішохід на проспекті Перемоги спровокував аварію, в якій було пошкоджено пʼять автомобілів.